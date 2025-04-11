Элитное жилье на вторичке в Петербурге подорожало на 10% за год

По сравнению с первым кварталом 2024 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге увеличилась на 10% и достигла 793 тыс. руб за кв. м. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании NF GROUP.

По итогам первого квартала 202 года рост стоимости составил 5%. Аналитики компании связывают это с выходом на рынок высокобюджетных лотов и удорожанием части ранее представленных в продаже объектов.

Также в городе, по приведенным данным, в январе-марте на 10% увеличился объем предложения элитного жилья на вторичке по сравнению с концом 2024 года. Однако в годовом сравнении этот показатель на 19% уступает предыдущему периоду.

Средняя площадь лота составила 182 кв. м., что сопоставимо с предыдущим кварталом, при этом за год она сократилась на 11%. Лидеры по этому параметру — Каменный остров (228 кв. м.) и «Золотой треугольник» (227 кв. м.), третье место делят Крестовский остров и локация «Старо-Невский» — по 201 кв. м.

Наибольшая доля предложения вторичного рынка в элитном сегменте — на Крестовском острове (35% общей площади экспонируемых квартир и апартаментов), Петроградской стороне (22%), и «Золотом треугольнике» (11%). На первичном рынке лидируют Петроградская сторона (43%), Петровский остров (21%) и Крестовский остров (15%).

Средняя цена экспонируемого объекта составила 151 млн руб., что примерно аналогичному данным за первый квартал 2024 года. По мнению экспертов компании, сопоставимая стоимость обусловлена одновременным сокращением средней площади и ростом предложения. На первичном рынке элитного лот в среднем продается на 32% дешевле — за 103 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на элитную загородную недвижимость в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

Артемий Чулков