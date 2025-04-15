«Берлин вступает в "партию войны"»

Есть много аргументов против поставок Киеву ракет Taurus, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Ранее такую возможность допустил будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Министр обороны также опроверг утверждение, что ранее выступал за подобное решение, отметив, что никогда этого не говорил. Впрочем, с приходом нового канцлера именно Германия вскоре может стать одним из лидеров европейской «партии войны», считает обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

За несколько недель до прихода к власти будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD сделал несколько заявлений, которые не сулят ничего хорошего российско-германским отношениям. В частности, он коснулся, возможно, главного раздражителя для Москвы — поставок Киеву немецких ракет дальнего действия Taurus. Политик высказался в поддержку этого шага, добавив, впрочем, что окончательное решение будет принято после согласования с ключевыми союзниками из числа европейских государств. Кого именно Мерц считает таковыми, легко понять из другого его заявления. Он пообещал, что первые зарубежные визиты после вступления в должность в начале мая нанесет в Париж и Варшаву. Учитывая, что именно лидеры Франции и Польши занимают сегодня в Евросоюзе наиболее жесткую позицию в отношении Москвы, если вынести за скобки страны Балтии, легко предположить, какой будет их реакция на идею поставок Taurus Украине.

Повышая ставки, Мерц также допустил, что предоставленные Киеву немецкие ракеты, радиус действий которых достигает 500 км, могут быть использованы для ударов по Крымскому мосту. Понимая, насколько этот объект — чувствительная тема для Кремля, политик при желании вполне мог бы уйти от обсуждения болезненного вопроса, ограничившись общими фразами. Но он явно решил сыграть на обострение.

Остается мало сомнений в том, что новое правительство Германии будет придерживаться в отношении России гораздо более жесткого курса, чем предыдущее. И ключевой фактор здесь — личность федерального канцлера.

Еще в ходе избирательной кампании Мерц позиционировал себя как решительный, безоговорочный сторонник Киева, сближаясь в этом смысле с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, неслучайно оба представляют одну политическую силу — немецких христианских демократов. Подход пока еще действующего канцлера Олафа Шольца был заметно более умеренным. Оставаясь верным пацифистским традициям германских социал-демократов, он категорически отвергал идею поставок Киеву Taurus, опасаясь эскалации, а, возможно, и прямого конфликта с Россией. Учитывая, что социал-демократы станут партнерами Мерца в коалиционном правительстве (пусть даже младшими партнерами), ключевой вопрос — насколько тот окажется готов учитывать их мнение, будут ли они иметь право вето по столь принципиальной теме.

Но, как бы то ни было, Москве надо готовиться к новой геополитической реальности в Европе. Германия, которая в последние десятилетия была своего рода мостом между Россией и ЕС и в экономическом, и в политическом плане, при новом правительстве, скорее всего, будет вести себя иначе.

Берлин может стать одним из лидеров европейских «ястребов», которых можно назвать «партией войны». Тех, кто готов вооружать Киев и подталкивать его к продолжению боевых действий и отказу от компромиссов даже в условиях изменения позиции администрации США, что делает расклад сил гораздо менее благоприятным для Украины и ее союзников. В том, что касается Москвы, политика Мерца, видимо, будет напоминать подход Урсулы фон дер Ляйен: эмоциональные оценки и обвинения, требование новых санкций, отказ даже рассматривать возможность возобновления экономического сотрудничества. В этом смысле можно предположить, что на российском направлении немец будет действовать в связке с французским президентом Эмманюэлем Макроном, а при наихудшем для Москвы раскладе — и с польским премьером Дональдом Туском.

Противостоять им, по-видимому, станут страны Южной Европы, в первую очередь, ориентирующаяся на Дональда Трампа итальянский премьер Джорджа Мелони и такие сторонники умеренной линии в украинском конфликте, как Венгрия и Словакия. Ну а главной надеждой Кремля по-прежнему остается американская администрация, реакция которой на последние драматические события на Украине разительно отличалась от европейской.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин