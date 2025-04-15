Экс-главу тюменской компании будут судить за получение взятки на 200 тыс. рублей

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в отношении бывшего руководителя одного из предприятий. По версии следствия, ему передали взятку в размере 200 тыс. руб., сообщили в СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что в декабре 2024 года он получил от своего сотрудника взятку за бездействие и отсутствие контроля за исполнением договора подряда с организацией, где завышались объемы поставляемых транспортировочных поддонов и нарушались сроки их поставки.

На имущество обвиняемого общей стоимостью 1,9 млн руб. наложен арест. Расследование проводилось региональным СКР совместно с сотрудниками ФСБ России по Тюменской области.

Напомним, в январе Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест до 26 марта трех менеджеров одного из крупных предприятий Тюменской области. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере — ее общая сумма составила 3,5 млн руб.

Ирина Пичурина