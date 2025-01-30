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Менеджеров крупного тюменского предприятия арестовали за взятку в 3,5 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест до 26 марта трех менеджеров одного из крупных предприятий Тюменской области — 49-летнего Александра К., 38-летнего Станислава Р. и 37-летнего Олега Ф. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с сентября по декабрь 2024 года директор одной из организаций Тюмени передал заместителю директора по персоналу и общим вопросам Александру К. взятку в размере 2 млн руб. Общая сумма взятки составила 3,5 млн руб. Взятка была получена за содействие фирме в выигрыше торгов и заключении договоров. Александр К., главный инженер Олег Ф. и замдиректора по производству Станислав Р. помогали компании, завышая количество поставленных поддонов и принимая фиктивно выполненные работы с последующей оплатой.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Ранее Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего директора филиала «Управление капитального строительства» Александра Макарикова, который частями получил более 36 млн руб. от представителя исполнителя госконтракта.

Ирина Пичурина

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