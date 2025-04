В программу включили переговоры

Фондовый рынок Ирана растет на фоне возобновления переговоров по ядерной сделке. Как пишет Bloomberg, к полудню индекс Тегеранской биржи прибавил почти 2%, а курс национальной валюты поднялся на 15% по отношению к минимальному уровню прошлой недели. В ходе встреч делегаций в Омане Иран сообщил о готовности вернуться к показателям обогащения урана, предусмотренным соглашением 2015 года, сообщает The Wall Street Journal. Сейчас это значение выше примерно в 20 раз. Взамен Исламская Республика просит снизить ограничения, связанные с атомным сектором. Также Тегеран потребовал, чтобы Вашингтон предоставил доступ к замороженным активам и прекратил оказывать давление на китайских импортеров иранской нефти. США при этом не настаивали на полном отказе страны от ядерной программы, пишет The New York Times.

Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. После завершения официальной части чиновники провели короткую беседу тет-а-тет. Это уже можно расценивать как сигнал всему мировому сообществу, уверен востоковед Леонид Цуканов: «Такая символическая зацепка, я бы сказал, должна подчеркнуть, что итогами первой технической встречи стороны в целом удовлетворены, и продемонстрировать, что абсолютной пропасти между США и Ираном нет, хотя они находятся фактически в одной из низших точек диалога. В случае с Тегераном важно было сохранить саму переговорную ветку, поэтому иранцы не стали диктовать невыполнимые условия. В случае Вашингтона также было важно оставаться в переговорном контуре, прежде всего для того, чтобы показать, что силовой вариант, на котором настаивал Трамп, остается в повестке, но пока не является основным. Белый дом продолжает делать ставку на дипломатию, даже в случае с Тегераном, и всячески это подчеркивает.

Одно из условий, которое выдвигает иранская команда — это ратификация нового варианта сделки с Конгрессом США. Своего рода перестраховочный вариант, чтобы в случае чего американцам было сложнее выходить из этой сделки. Вашингтон, со своей стороны, пытается продавить ограничения иранской ракетной программы, установить препоны на возможную передачу технологий союзным Исламской Республике группировкам. Вокруг этой темы тоже идут торги.

Что касается Израиля, то недавний визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, в рамках которого тоже обсуждалась иранская ядерная затея, показал, что еврейское государство пока не будет действовать на эскалацию вперед США, дождавшись итогов переговоров. Но израильская элита продемонстрировала достаточно скептический подход и не верит, что Иран станет соблюдать договоренности. И, соответственно, Израиль может использовать любую остановку переговоров как повод действовать на упреждение, в том числе силовыми методами. С другой стороны, с учетом того, что сейчас продолжается активная фаза в секторе Газа, речь, скорее, пока идет о том, что Иерусалим сосредотачивается на аккуратном ослаблении ключевых группировок Ирана как элементе возможной подготовки к большому столкновению с Тегераном».

Дональд Трамп положительно оценил первые с 2021 года переговоры США и Ирана. «Они идут хорошо»,— подчеркнул американский президент во время беседы с журналистами. А постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал итоги встречи 12 апреля обнадеживающими. Ранее дипломат отметил, что Москва, Пекин и Тегеран продолжат регулярные консультации по ядерной проблеме. По его словам, стороны надеются на мирное разрешение конфликта. Для России это действительно будет наилучшим исходом, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев:

«Один из наиболее частых аргументов специалистов, занимающихся энергетическими вопросами и нефтегазовой отраслью, заключается в том, что если Россия остается под санкциями, а с Ирана их снимают, то это якобы окажет непоправимый ущерб экономике РФ через то, что возрастет конкуренция между нефтью из этих двух стран и цены на сырье упадут. Но я предложил бы рассматривать вопрос иранской ядерной программы шире, чем конкуренцию на энергорынках, потому что негативные последствия и для российской экономики, и для нашей безопасности от негативного сценария будут более болезненными, нежели конкуренция на рынке нефтяных поставок».

В следующий раз делегации Ирана и США встретятся 19 апреля. В Тегеране добавили, что второй раунд непрямых переговоров может пройти не в Омане, однако Маскат продолжит играть роль посредника.

