Администрация США заморозила более $2,2 млрд грантов Гарвардского университета

Assosiated Press сообщило о заморозке правительством США более $2,2 млрд грантов и $60 млн по контрактам Гарвардскому университету. Причиной стал отказ вуза на требование администрации президента США Дональда Трампа касающиеся активизма и преподавательского состава.

В пятницу, 11 апреля, администрация США призвала университет ввести политику приема и найма на основе «заслуг», а также провести аудит учебного корпуса, профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их взглядов на многообразие. Также от Гарварда потребовали запретить носить носить маски для лица во время митингов. Издание отмечает, что это могло быть направлено против пропалестинских протестующих в кампусе.

В понедельник, 15 апреля, профессора университета подали в суд на администрацию Дональда Трампа, посчитав, что требования властей нарушили права на академическую свободу и свободу слова «в угоду политическим предпочтениям правительства». «Они открыто стремятся навязать Гарвардскому университету политические взгляды и политические предпочтения, продвигаемые администрацией Трампа»,— приводит Harvard Crimson выдержку из жалобы.