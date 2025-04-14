МЧС: Пожар в ангаре на Маршала Новикова ликвидирован

Пожар в ангаре на улице Маршала Новикова в Приморском районе Петербурга ликвидирован. Об этом отчитались в региональном управлении МЧС.

Напомним, сигнал о возгорании по адресу «улица Маршала Новикова, д. 36» поступил в дежурную часть в 09:15. Огонь охватил около 500 квадратных метров площади ангара.

В 11:07 возгорание удалось локализовать. В 21:07 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 15 единиц техники и 59 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в МЧС.

Дарья Астанина