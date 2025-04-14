Спасатели тушат крупный пожар в ангаре на улице Маршала Новикова
Крупный пожар тушат спасатели утром 14 апреля в Приморском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Маршала Новикова, 36, поступила на пульт дежурного в 09:15, сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит в ангаре размером 30х100 м высотой 15 метров. Площадь пожара составляет 500 кв.м. Сведения о пострадавших пока не поступали.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по указанному адресу располагаются фирмы по продаже оборудования для дома, стройматериалов, упаковок и аренде электрогенераторов.
К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 29 человек личного состава ведомства.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что владелец иномарки пострадал после возгорания своей машины на набережной канала Грибоедова.