Спасатели тушат крупный пожар в ангаре на улице Маршала Новикова

Крупный пожар тушат спасатели утром 14 апреля в Приморском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Маршала Новикова, 36, поступила на пульт дежурного в 09:15, сообщили в региональном управлении МЧС.

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Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит в ангаре размером 30х100 м высотой 15 метров. Площадь пожара составляет 500 кв.м. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по указанному адресу располагаются фирмы по продаже оборудования для дома, стройматериалов, упаковок и аренде электрогенераторов.

К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 29 человек личного состава ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что владелец иномарки пострадал после возгорания своей машины на набережной канала Грибоедова.

Андрей Цедрик