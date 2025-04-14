Трамп: пошлины на лекарства могут составить 25%

Президент США Дональд Трамп допустил введение тарифов на ввоз фармацевтической продукции в размере 25%. По его словам, они будут равны уже введенным пошлинам на зарубежные автомобили. Администрация Белого дома собирается одобрить их в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы больше не производим свои лекарства. Компании по производству лекарств находятся в Ирландии, во многих других местах, в Китае. И все, что мне нужно сделать,— это ввести тарифы»,— отметил американский президент (цитата по Bloomberg).

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении товаров из 185 стран. 9 апреля господин Трамп объявил 90-дневную паузу в торговом противостоянии более чем с 75 государствами. В субботу США отменили пошлины на процессоры, компьютеры и смартфоны.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на исключение».