Трамп объявил о «дедлайне для Путина» по прекращению огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн для президента России Владимира Путина по прекращению огня. При этом точную дату он не назвал, сославшись на «дипломатическую чувствительность» вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле американский президент сказал: «Я установил дедлайн по прекращению огня для Путина» (цитата по C-Span).

В своей речи виновниками начала конфликта он назвал экс-президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. При этом господин Трамп уточнил, что ожидает «очень хороших предложений» о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Bloomberg и The Economist сообщали, что США рассчитывают заключить сделку к 20 апреля, в день православной и католической Пасхи, или к 30 апреля по случаю 100 дней со вступления Дональда Трампа в должность президента. На прошлой неделе господин Трамп сказал, что боевые действия на Украине «не имеют смысла» и Россия должна работать над прекращением огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конфликт Трампа с Зеленским разрастается».

Екатерина Отрашкевич