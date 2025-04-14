«Конфликт Трампа с Зеленским разрастается»

Дональд Трамп жестко отреагировал на интервью Владимира Зеленского. Президент Украины, в частности, вновь обвинил американское руководство в следовании российским нарративам. По словам главы Белого дома, он не виноват во всем происходящем, ответственность лежит на прошлой администрации США и нынешней власти в Киеве. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что достижение мира в очередной раз откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский, выступая в программе «60 минут» на телеканале CBS, выразил сожаление, что нынешнее руководство Соединенных Штатов занимает нейтральную позицию применительно ко всему происходящему в его стране. Также президент Украины повторил тезис о том, что в Белом доме преобладают российские нарративы. И даже развил эту мысль, отметив, что РФ напрямую влияет на Америку в информационном плане и не только. Зеленский пригласил Дональда Трампа приехать в Киев, посетить и другие регионы, чтобы оценить обстановку и масштабы последствий всего происходящего самостоятельно, без учета какого-либо мнения.

Трамп отреагировал эмоционально. В своем стиле. Для начала 47-й президент Соединенных Штатов обрушился на CBS, с которым у него давние счеты. Трамп обвиняет журналистов в предвзятости по отношению к себе и грозит лишением лицензии за распространение фейков. В этот раз кроме, скажем так, нелестного интервью Зеленского телеканал показал еще и сюжет о простых гренландцах, которые не в восторге от перспективы стать американцами.

Заметно, что Владимир Зеленский в отношении действующей американской администрации настроен жестко. Идти на поклон к Трампу не собирается, хотя считает Америку союзником и предлагает изменить позицию. Соответственно, нынешний лидер считает Зеленского человеком Байдена, который настроен на войну, а не на мир.

А он — Трамп — не виноват в том, что происходит сейчас. Это не его война, затеял все Байден при поддержке Зеленского. Вот такая была его реакция.

Что ж, кто виноват, в принципе понятно. Хочется спросить: что делать? Как быть дальше? С этим ясности меньше. При этом конфликт Трампа с Зеленским явно разрастается с риском перейти на личности. Чем все это может закончиться, очень сложно сказать. Однако вряд ли президент США открыто примет сторону России.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправляется на неделе в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома. Речь в основном пойдет, конечно же, о тарифах, однако Украина, безусловно, будет обсуждаться. Возможно, и получится как-то скоординировать позиции. С высокой долей вероятности мирный план Дональда Трампа окончательно зашел в тупик или около того. На прорыв по традиции лучше не надеяться, но что-то должно измениться, развязка где-то рядом. Бесконечно обвинять друг друга стороны не могут, нужно двигаться к более конкретным результатам.

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Дмитрий Дризе