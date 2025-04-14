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Коммерсантъ FM
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«Конфликт Трампа с Зеленским разрастается»

Дмитрий Дризе — об очередных проблемах на пути к миру на Украине

Дональд Трамп жестко отреагировал на интервью Владимира Зеленского. Президент Украины, в частности, вновь обвинил американское руководство в следовании российским нарративам. По словам главы Белого дома, он не виноват во всем происходящем, ответственность лежит на прошлой администрации США и нынешней власти в Киеве. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что достижение мира в очередной раз откладывается.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский, выступая в программе «60 минут» на телеканале CBS, выразил сожаление, что нынешнее руководство Соединенных Штатов занимает нейтральную позицию применительно ко всему происходящему в его стране. Также президент Украины повторил тезис о том, что в Белом доме преобладают российские нарративы. И даже развил эту мысль, отметив, что РФ напрямую влияет на Америку в информационном плане и не только. Зеленский пригласил Дональда Трампа приехать в Киев, посетить и другие регионы, чтобы оценить обстановку и масштабы последствий всего происходящего самостоятельно, без учета какого-либо мнения.

Союзники Украины решили обсуждать гарантии безопасности Киеву еженедельно

Трамп отреагировал эмоционально. В своем стиле. Для начала 47-й президент Соединенных Штатов обрушился на CBS, с которым у него давние счеты. Трамп обвиняет журналистов в предвзятости по отношению к себе и грозит лишением лицензии за распространение фейков. В этот раз кроме, скажем так, нелестного интервью Зеленского телеканал показал еще и сюжет о простых гренландцах, которые не в восторге от перспективы стать американцами.

Заметно, что Владимир Зеленский в отношении действующей американской администрации настроен жестко. Идти на поклон к Трампу не собирается, хотя считает Америку союзником и предлагает изменить позицию. Соответственно, нынешний лидер считает Зеленского человеком Байдена, который настроен на войну, а не на мир.

А он — Трамп — не виноват в том, что происходит сейчас. Это не его война, затеял все Байден при поддержке Зеленского. Вот такая была его реакция.

Что ж, кто виноват, в принципе понятно. Хочется спросить: что делать? Как быть дальше? С этим ясности меньше. При этом конфликт Трампа с Зеленским явно разрастается с риском перейти на личности. Чем все это может закончиться, очень сложно сказать. Однако вряд ли президент США открыто примет сторону России.

Украина не готова передать свою экономику под контроль США

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправляется на неделе в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома. Речь в основном пойдет, конечно же, о тарифах, однако Украина, безусловно, будет обсуждаться. Возможно, и получится как-то скоординировать позиции. С высокой долей вероятности мирный план Дональда Трампа окончательно зашел в тупик или около того. На прорыв по традиции лучше не надеяться, но что-то должно измениться, развязка где-то рядом. Бесконечно обвинять друг друга стороны не могут, нужно двигаться к более конкретным результатам.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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