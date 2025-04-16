Покупаж бедноват

Вслед за крепким алкоголем выраженное снижение продаж началось в категории вин и продукции из плодов. Игристые вина по итогам января—марта в натуральном выражении потеряли почти 5%, тихие — 2%, а для плодовой продукции снижение превысило 70%. Спрос на вина падает из-за резкого повышения цен, продиктованного ростом пошлин для продукции из недружественных стран, акцизов и издержек производителей. В итоге недовольные соотношением цены и качества продукции потребители переориентируются на другие виды спиртного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Розничные продажи всех категорий вин, а также спиртного на основе плодов и ягод в первом квартале 2025 года снизились год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Реализация плодовой алкогольной продукции в январе—марте сократилась сразу на 73,2% год к году, до 797,7 тыс. декалитров (дал). Ликерные вина показали падение на 8,8%, до 226,7 тыс. дал. Игристые вина потеряли 4,9%, до 5,14 млн дал, виноградные — 2%, до 12,98 млн дал. Негативный тренд нарастает. Так, в январе—феврале в РАТК отмечали увеличение продаж виноградных вин на 1,6% год к году и менее значительное снижение по другим категориям. Для игристых вин — минус 1,4%, для ликерных — минус 4,9%.

Розничные продажи вин в январе—марте 2025 года Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Вина виноградные 12983,7 –2,0 Вина игристые 5140 –4,9 Плодовая алкогольная продукция 797,7 –73,3 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 385,7 –9,1 Вина ликерные 266,7 –8,8 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 66,9 –59,8 Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев называет снижение розничных продаж вина ожидаемым. «Мы находились на пиковых значениях, а сейчас видим замедление рынка из-за роста цен»,— поясняет он. Сокращение продаж, по словам эксперта, пока происходит преимущественно за счет импортного вина. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин фиксирует сокращение реализации вина в натуральном выражении, в то время как в деньгах оборот категории продолжает расти. «Падают продажи недорогих вин, стоимость которых из-за пошлин увеличивается заметнее всего»,— говорит эксперт.

Пошлины на импортное вино из недружественных стран летом 2023 года выросли с 12,5% до 20%, а летом 2024 года — до 25%. Они также должны составлять не менее $2 за литр продукции. Подобная коррекция, как правило, оказывает на рынок отложенный эффект за счет наличия у поставщиков и ритейлеров товарных запасов.

На полке стоимость наиболее ходовых позиций из недружественных стран за год выросла в среднем в два раза, считает господин Ставцев. Если в начале 2024 года бутылка бюджетного итальянского Pinot Grigio стоила 500–600 руб., сейчас — около 900–1000 руб. Господин Липилин замечает, что цены на вина выросли и в общепите: «Даже в демократичных ресторанах бокал напитка сейчас стоит не менее 300–400 руб.». Потребители разочаровываются в соотношении цены и качества, делая выбор, например, в пользу коктейлей или пива, считает эксперт.

Александр Ставцев обращает внимание на то, что спрос не может в полной мере переориентироваться с импортной продукции на российскую. «Из-за рубежа завозилось больше белого вина, в то время как во внутреннем производстве преобладает красное»,— объясняет он. В продажах, по словам эксперта, белые вина опережают красные. Хотя сокращение спроса чувствуют не все игроки. Гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин говорит, что за первый квартал 2025 года продажи вин его компании выросли на 10% год к году. На аналогичное увеличение продаж он рассчитывает и по итогам всего года.

Российское вино, по словам господина Ставцева, также дорожает за счет увеличения издержек производителей.

Его стоимость на полке во многом зависит от цены винограда. Урожай ягод в Крыму и Краснодарском крае в прошлом году существенно снизился под давлением неблагоприятных погодных условий, замечает другой собеседник “Ъ” на алкогольном рынке. Еще одним фактором он называет сокращение на рынке конкуренции за счет вымывания импорта.

Влиять на стоимость российской продукции может и увеличение акцизов. Их размер растет почти для всех категорий алкоголя. Так, ставка для этилового спирта и содержащей его продукции с 1 января 2025 года выросла с 15,1%, до 740 руб. за литр безводного спирта. Акциз на тихие вина вырос с 34 руб. до 108 руб. за литр в 2024 году и до 112 руб. в 2025 году. Для игристых вин увеличение составило с 45 руб. до 141 руб. и до 147 руб. за литр соответственно. Рост акцизов мог сказаться на категории плодовой алкогольной продукции. Здесь, по словам Александра Ставцева, традиционно представлены бюджетные спиртные напитки: их потребители чувствительны к цене.

Александр Липилин прогнозирует, что в долгосрочной перспективе продажи вина продолжат снижаться из-за роста цен. Это не единственная категория спиртного, в которой наметился устойчивый спад. Алкогольная продукция в целом, согласно РАТК, потеряла в рознице 14,7% по итогам января—марта год к году. Продажи водки снизились на 7,2%, коньяка — на 12,6%. Это также продиктовано ростом цен (см. “Ъ” от 11 апреля).

Александра Мерцалова, Владимир Комаров