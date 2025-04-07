Вино — исчерпывающе

К концу февраля 2025 года продажи в России произведенного в стране вина выросли более чем на 20% год к году, а по отдельным каналам сбыта — почти вдвое. Импортное вино, облагаемое повышенными пошлинами, стремительно уходит из массового оборота. Препятствием для дальнейшего роста продаж российского вина может стать ограниченная сырьевая база и региональные антиалкогольные кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инкерманский завод марочных вин

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Инкерманский завод марочных вин

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Около 54% российских потребителей, опрошенных к началу апреля розничной сетью SimpleWine, с интересом относятся к произведенному в РФ вину. Из этого же исследования, которое есть у “Ъ”, следует, что 73% респондентов уверены: вина местного производства могут конкурировать с иностранными брендами. Максимальная сумма, которую покупатели готовы заплатить за хорошее российское вино, составляет 2,4 тыс. руб. за бутылку.

По данным Simple (куда входит SimpleWine), в первом квартале 2025 года самый большой прирост продаж российского вина в натуральном выражении — на 92% год к году — зафиксирован в ресторанах и гостиницах. Продажи через винотеки за этот же период увеличились на 57%, в розничных сетях — на 28%. По данным Luding Group, на февраль 2025 года доля российского вина на рынке увеличилась год к году на 3,13 процентного пункта (п. п), до 60,3%. Доля тихих вин подросла на 8,16 п. п, до 56,8%, игристых — снизилась всего на 0,72 п. п, до 71,5%. Продажи российских вин у виноторговой компании Fort на февраль 2025 года, по словам ее исполнительного директора Александра Липилина, выросли на 23% год к году, а доля локальной продукции в общем ассортименте достигла 16%.

Российские потребители переключились на локальные вина, поскольку импортные стали стоить дороже, констатирует руководитель WineRetail Александр Ставцев.

В августе 2024 года правительство РФ установило ставку на вино из недружественных стран на уровне 25% (но не менее $2 за 1 л) против 20% от таможенной стоимости товара ранее.

Снижение конкуренции из-за уменьшения присутствия импортных вин может негативно сказаться на развитии отрасли в долгосрочной перспективе, предупреждает Александр Липилин. К тому же, добавляет эксперт, российские виноделы не успевают удовлетворить растущий спрос, что ведет к росту цен на продукцию, произведенную внутри страны.

Александр Ставцев скептически относится к прогнозам дальнейшего быстрого роста продаж российской продукции.

Производство уже достигло предела, а из-за ограниченной сырьевой базы быстро нарастить его не получится, поясняет эксперт. По его словам, виноградники расширяются постепенно и далеко не весь урожай, который собран в прошлом году, может использоваться для производства вин.

Нехватка российского вина, особенно в массовом сегменте, уже сказывается на продажах, говорят в Ladoga. По данным этой алкогольной компании, в целом по рынку в январе—феврале 2025 года продажи игристых вин снизились на 34,5%.

С другой стороны, государственная поддержка российского виноделия плохо сочетается с антиалкогольной кампанией в регионах, подчеркивает Александр Ставцев.

«В первую очередь от ограничений будут страдать винотеки, поскольку у них меньше продуктов питания в ассортименте, чем у алкомаркетов»,— говорит он. Так, в Вологодской области после вступления в силу временных ограничений на продажу алкоголя закрылись две крупные винотеки Global в Череповце и Вологде, приводит пример эксперт. По его оценке, в каждой точке сети до 350–400 позиций в ассортименте — российская продукция от 70 виноделен страны. Ограничения продаж алкоголя, которые сейчас внедряются в ряде регионов РФ, по словам гендиректора торгового дома «Абрау» Николая Королева, «совсем не способствуют тому, чтобы потребитель делал выбор в пользу российских вин».

Политика ограничений торговли алкоголем в отдельных регионах может снизить доступность продукции для потребителей и скажется на возможности виноделен представлять свою продукцию, соглашаются в «Кубань-Вине». По мнению главного амбассадора винного портфеля Luding Group Владимира Косенко, популяризация российского вина для окупаемости вложенных государственных инвестиций не может быть достигнута через сокращение торговых точек. Он уверен, что эффективно не запрещать или ограничивать продажи алкоголя, а пропагандировать культуру осознанного потребления.

Владимир Комаров