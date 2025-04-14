ТАСС: посол Сирии запросил убежище в России

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джафари запросил убежище в России, сообщил источник ТАСС. По данным «Ъ», сирийская диаспора требовала отозвать его в Дамаск, поскольку считает его ключевым представителем предыдущей власти, поддерживавшим Башара Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар аль-Джафари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Башар аль-Джафари

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На прошлой неделе стало известно, что Башара аль-Джафари отзывают в центральный аппарат МИД Сирии в связи с перестановками в дипломатических представительствах страны за рубежом. С 2020 по 2022 год господин аль-Джафари занимал пост заместителя министра иностранных дел Сирии, а до этого с 2006 по 2020 год возглавлял постоянное представительство республики при ООН в Нью-Йорке.

После смены власти в Сирии господин аль-Джафари выступил с критикой Башара Асада. Новое правительство Арабской Республики он называл «многообещающим». Источник «Ъ» в сирийской диаспоре выразил сомнение в том, что господин аль-Джафари вернется в Дамаск, потому что перевод в центральный аппарат МИДа может быть предлогом для задержания и запуска проверки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дамаск меняет послов Асада».

Лусине Баласян