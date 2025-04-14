ЕС планирует согласовать 17-й пакет санкций против России в мае

Министры иностранных дел Евросоюза планируют согласовать 17-й пакет санкций против России в мае, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Он затронет так называемый теневой флот. Страны ЕС также обсуждают запрет на поставки российского сжиженного природного газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Как я уже сказала, мы работаем над 17-м пакетом. Вы, конечно, знаете, что введение санкций в отношении нефти и газа имело бы большой эффект. Обсуждения продолжаются, но вы прекрасно знаете, что нам нужно, чтобы 27 стран пришли к согласию»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге (цитата по Reuters).

В 16-м пакете санкций, утвержденном 24 февраля, ЕС запретил доступ к системе SWIFT для еще 13 российских банков. Также был запрещен импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ. В черный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. В ответ Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну. В список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран—членов Евросоюза, ответственные за оказание военной помощи Украине.

Подробнее об антироссийских санкциях — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».

Екатерина Отрашкевич