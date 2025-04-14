ЕС планирует согласовать 17-й пакет санкций против России в мае
Министры иностранных дел Евросоюза планируют согласовать 17-й пакет санкций против России в мае, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Он затронет так называемый теневой флот. Страны ЕС также обсуждают запрет на поставки российского сжиженного природного газа.
Кая Каллас
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Как я уже сказала, мы работаем над 17-м пакетом. Вы, конечно, знаете, что введение санкций в отношении нефти и газа имело бы большой эффект. Обсуждения продолжаются, но вы прекрасно знаете, что нам нужно, чтобы 27 стран пришли к согласию»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге (цитата по Reuters).
В 16-м пакете санкций, утвержденном 24 февраля, ЕС запретил доступ к системе SWIFT для еще 13 российских банков. Также был запрещен импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ. В черный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. В ответ Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну. В список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран—членов Евросоюза, ответственные за оказание военной помощи Украине.
Подробнее об антироссийских санкциях — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».