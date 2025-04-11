Два бойца ВСУ получили по 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

Двух украинских военнослужащих признали виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области. Речь идет о водителе 22-й отдельной мехбригады Константине Толстикове и помощнике гранатометчика 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Виталии Мацегоре. 2-й Западный окружной военный суд приговорил каждого к 16 годам колонии строгого режима. При этом водитель проведет в тюрьме первые четыре года, а помощник гранатометчика — первые три года, передала военная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Константин Толстиков вторгся в Курскую область в составе подразделения ВСУ 25 августа прошлого года. Он доехал до села Любимовка Кореневского района, где с расчетом из трех человек развернул систему артиллерийской разведки «Барак». Следующие две недели водитель подвозил к позициям ВСУ военнослужащих, аккумуляторы и еду. Также он запугивал мирных жителей, запрещал им передвигаться и препятствовал эвакуации.

Виталий Магецора вторгся в регион 25 сентября. Он в составе подразделения проехал в Суджанский район и участвовал в блокировании города Суджи. В частности, военнослужащий удерживал наблюдательно-огневые позиции, запугивал гражданских и не давал им эвакуироваться.

Ранее суд вынес приговоры в отношении двух украинских военнослужащих, участвовавших в нападении на Курскую область. Один из них участвовал в блокировании Суджи, а другой — села Веселое. Обоих военнослужащих приговорили к 15 годам строгого режима.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко