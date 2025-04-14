Мерц назвал условия, на которых передаст Украине ракеты Taurus

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который должен возглавить новое правительство Германии, заявил, что страна поставит Украине крылатые ракеты Taurus. Однако это решение должно быть одобрено странами Евросоюза. Он добавил, что западные страны уже поставляют аналогичное вооружение ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы, также и американцы. Это должно быть согласовано, и, когда это будет согласовано, Германия должна будет участвовать в этом»,— сообщил господин Мерц в интервью ARD. Он добавил, что украинская армия должна перейти от обороны к наступательным действиям и начать атаки на критические объекты российской инфраструктуры, например нанести удары по Крымскому мосту.

Германо-шведские крылатые ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow. Ракетами Taurus можно поражать цели на растоянии более 500 км. В феврале во время дебатов с Олафом Шольцем Фридрих Мерц выступил за отправку Украине оружия, которым ВСУ смогли бы наносить удары вглубь России. Сам Олаф Шольц был против передачи ВСУ такого вооружения.