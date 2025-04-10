Коалиция желающих определяется с форматом

В четверг, 10 апреля, Великобритания и Франция собрали министров обороны так называемой коалиции желающих, чтобы обсудить возможность развертывания европейских войск на Украине после урегулирования конфликта. Недавно сформированный формат перенесли на площадку НАТО в Брюсселе — силами альянса в Европе хотят компенсировать отказ США от участия в коалиции. При этом европейский источник “Ъ” утверждает, что говорить об отказе США участвовать в постконфликтном урегулировании на Украине слишком рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Великобритании Джон Хили, зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас и министр обороны Франции Себастьен Лекорню на встрече коалиции желающих в Брюсселе

Фото: Yves Herman / Reuters Министр обороны Великобритании Джон Хили, зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас и министр обороны Франции Себастьен Лекорню на встрече коалиции желающих в Брюсселе

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе совпала по дате с переговорами России и США в Стамбуле, что еще больше подсветило разницу в подходах Лондона и Парижа как основателей «коалиции желающих» с одной стороны и Вашингтона — с другой к украинскому урегулированию. Стул Вашингтона в Брюсселе пустовал. Пустовать он будет и на следующий день — намеченная встреча контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» (она объединяет 32 члена НАТО и еще 25 стран) 11 апреля удостоится присутствия министра обороны США Пита Хегсета лишь по видеосвязи.

Если в пятницу участники более представительного формата под эгидой Германии будут обсуждать дальнейшее выделение военной помощи Киеву (президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о необходимости получить как минимум десять систем Patriot), то главной темой предшествующего ему слета министров обороны из 30 стран стал вопрос потенциального размещения военного контингента после установления режима прекращения огня. Предполагается, что силы коалиции будут развернуты на Украине после вступления в силу мирного соглашения между Москвой и Киевом и будут обеспечивать безопасность критически важных объектов инфраструктуры. Главной линией сдерживания по-прежнему останется украинская армия. Пока, по данным Bloomberg, согласие на отправку своих войск на Украину дали лишь 15 из 30 членов коалиции, включая географически далекие от Украины Австралию и Канаду.

Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей, на повестке дня стоит вопрос о формате европейской миссии.

«Дискуссия продолжается: это может быть мониторинговая миссия, миссия сдерживания, миротворческая миссия, миссия по укреплению безопасности или оборонительная миссия. Существуют различные варианты. И это напрямую связано с тем, есть ли у нас мир»,— сказала она.

При этом, по данным Форин-офиса, последние недели перед переговорами министров обороны были посвящены активному военному планированию. Страны—участницы коалиции пытались определить, какими возможностями они располагают. В рамках этих усилий 6 апреля начальники генштабов Великобритании и Франции адмирал Тони Радакин и Тьерри Бюркар посетили Киев для переговоров с властями страны. В украинской столице они обсудили структуру, размер и состав будущих сил по обеспечению безопасности Украины. На этой основе стороны и договорились построить нынешнюю министерскую встречу.

По данным Financial Times, несмотря на то что США не являются членом «коалиции желающих», именно их поддержка является решающей в вопросе размещения европейского контингента.

Попытка сблизить формат с НАТО во многом продиктована желанием косвенно втянуть Вашингтон в усилия коалиции. Согласно обсуждаемым планам, «коалиция желающих» может использовать ресурсы НАТО для развертывания своего контингента. Речь идет о структурах командования и контроля альянса, а также общих возможностях разведки, наблюдения и рекогносцировки. Пока такой сценарий является одним из нескольких предложений, которые рассматривают участники коалиции, и по итогам обсуждений он может претерпеть изменения. Financial Times отмечает, что у Великобритании и Франции есть возможности самостоятельно обеспечить контроль над развертыванием европейского контингента, но доступ к ресурсам НАТО существенно упростил бы задачу.

Комментируя сообщения Financial Times, европейский источник “Ъ” сообщил, что «пока слишком рано говорить о том, что США отвергли возможность участия в "коалиции желающих"». Говоря о возможности использования ресурсов НАТО для развертывания миссии на Украине, он напомнил, что в соглашении «Берлин плюс» от 2002 года зафиксировано положение о том, что «ЕС и государства—члены ЕС могут использовать военные активы НАТО в Европе для своих собственных операций, и на самом деле большая часть этих военных активов фактически принадлежит государствам—членам ЕС».

Вероника Вишнякова