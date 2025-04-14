МИД Азербайджана призвал Францию не вмешиваться в конфликт с Арменией

Одним из препятствий для долгосрочного мира между Баку и Ереваном остается «дестабилизирующее вмешательство» третьих стран, в том числе Франции, сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Так он прокомментировал заявление французского внешнеполитического ведомства о напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД Республики Азербайджан Фото: Пресс-служба МИД Республики Азербайджан

«Завершение работы над проектом мирного договора является важным событием. Но для подписания мирного соглашения и обеспечения устойчивой стабильности необходимы решения основных вопросов, в частности, устранение территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении, и прекращения дестабилизирующих иностранных вмешательств, в том числе со стороны Франции»,— написал Айхан Гаджизаде в соцсети X.

По его словам, поставки Францией оружия Армении, а также «давняя антиазербайджанская позиция» Парижа не способствуют миру. «Этот двойственный подход разоблачает лицемерие Франции»,— подчеркнул господин Гаджизаде.

14 апреля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очень обеспокоен ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе. «Я надеюсь, что развернутая там европейская миссия будет расширена, чтобы иметь возможность наблюдать и сдерживать эту напряженность. Теперь необходимо подписать мирный договор, а произвольно удерживаемых и пленных освободить»,— заявил министр перед встречей глав МИД ЕС.

В середине марта Армения и Азербайджан согласовали мирный договор. Армянская сторона заявила о готовности обсуждать место и время его подписания, но Баку потребовал перед этим выполнить два условия: распустить Минскую группу ОБСЕ и изменить конституции Армении. С того времени азербайджанская сторона неоднократно сообщала об обстреле своих позиций на границе с Арменией. Ереван эти обвинения отвергал.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Лусине Баласян