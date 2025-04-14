HeadHunter: дефицит кадров в России может удвоиться в ближайшие пять лет

Дефицит кадров в России в ближайшие пять лет может составить 4 млн человек, заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. Сейчас дефицит оценивается на уровне 2 млн сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

HeadHunter не ожидает, что рынок «в какой-то степени и в какой-то момент станет стабильным и профицитным». «До 90% из этих 4 млн будут представлять средне- и высококвалифицированные рабочие и специалисты»,— рассказал господин Сергиенков на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в конце 2024 года—первом квартале 2025 года крупный бизнес начал «более аккуратно вести наем». При этом общий объем вакансий остается на высоком уровне. HeadHunter прогнозирует, что в этом году давление на рынок труда продолжится, в том числе возможен небольшой рост безработицы, но на долгосрочном горизонте проблема кадрового дефицита останется острой.

«Замедляется такая гонка зарплат, которую мы опять же видели активно в прошлый год. Сейчас зарплаты по-прежнему растут в ряде сегментов рынка, но при этом уже того роста нет, который был»,— отметил Дмитрий Сергиенков.

В условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. Как показывают опросы, доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников — при этом он доступен в 43% компаний.

Подробности — в материале «Ъ» «Удаленка как привилегия».