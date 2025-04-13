Удаленка как привилегия

В условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников — при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время пандемии удаленка была вынужденной мерой, но многим такой режим работы понравился

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Во время пандемии удаленка была вынужденной мерой, но многим такой режим работы понравился

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Притом что удаленный формат работы в российских компаниях так и не стал широко доступным, многие работодатели используют его как форму поощрения наиболее продуктивных сотрудников. Такой вывод можно сделать из опроса кадровой компании SuperJob, в котором приняли участие 1 тыс. предприятий и организаций из всех федеральных округов РФ.

Как известно, удаленка вынужденно стала популярной с началом пандемии коронавируса, когда многие предприятия должны были соблюдать противоэпидемические ограничения.

К началу 2023 года удаленно в РФ работали около 3 млн человек, подсчитал тогда Минтруд. Это заметно превышало прежний уровень, но для рынка труда в целом было небольшой величиной — менее 5% (численность занятых в РФ на тот момент составляла 73 млн человек).

После 2023 года показатель постепенно стал снижаться — об этом свидетельствовали как данные опросов об условиях труда работников, так и динамика аренды и покупки офисных помещений. Так, в январе—сентябре 2024 года объем чистого поглощения (разница между освобожденными и занятыми арендаторами площадями) офисной недвижимости в Москве превысил 760 тыс. кв. м, что было вдвое больше годового результата всего 2023 года (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года).

Сейчас, согласно данным SuperJob, ситуация с удаленной работой стабилизировалась — показатели нынешнего и августовского опроса 2024 года практически совпадают. Сейчас 43% предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома. В Москве показатель немного выше среднего — 44%, в Санкт-Петербурге ниже — 37%. При этом в большинстве опрошенных компаний (70%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 38% менеджеров по персоналу (в августе 2024 года таких было 31%). На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 21%). На третьем — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (17%). Реже всего вне офиса трудятся маркетологи (4%), дизайнеры (4%) и специалисты по документообороту (3%).

Партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов отмечает, что удаленка оказалась востребована у многих сотрудников, и работодатели, даже если они сами не считают такой формат работы эффективным, вынуждены его предлагать

«Без этого удержать необходимых специалистов на текущем рынке труда, где работников не хватает, невозможно»,— отмечает он. Отметим, что, по данным сервиса «Зарплата.ру» и Русской школы управления, 44% опрошенных россиян заявили, что им удобно работать на гибридной основе: несколько дней в офисе, несколько — дома. Еще 19% выбирают только удаленный формат.

Гибридный формат приходит на смену как удаленке, так и традиционному формату работы, считает независимый эксперт Алексей Миронов. «Именно он выступает приемлемым компромиссом между желанием работника работать из дома и стремлением компаний контролировать продуктивность их труда»,— говорит он.

Кроме того, все более популярной становится работа по гибкому графику — по данным базы вакансий «Зарплата.ру», количество предложений с таким форматом в РФ за год увеличилось в 2,9 раза. В основном он предлагается «синим воротничкам»: в топе вакансий с гибким графиком лидируют курьеры, водители, охранники и автослесари.

Анастасия Мануйлова