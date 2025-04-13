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Коммерсантъ FM
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Удаленка как привилегия

Компании разрешают работать вне офиса в качестве поощрения

В условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников — при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.

Во время пандемии удаленка была вынужденной мерой, но многим такой режим работы понравился

Во время пандемии удаленка была вынужденной мерой, но многим такой режим работы понравился

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во время пандемии удаленка была вынужденной мерой, но многим такой режим работы понравился

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Притом что удаленный формат работы в российских компаниях так и не стал широко доступным, многие работодатели используют его как форму поощрения наиболее продуктивных сотрудников. Такой вывод можно сделать из опроса кадровой компании SuperJob, в котором приняли участие 1 тыс. предприятий и организаций из всех федеральных округов РФ.

Как известно, удаленка вынужденно стала популярной с началом пандемии коронавируса, когда многие предприятия должны были соблюдать противоэпидемические ограничения.

К началу 2023 года удаленно в РФ работали около 3 млн человек, подсчитал тогда Минтруд. Это заметно превышало прежний уровень, но для рынка труда в целом было небольшой величиной — менее 5% (численность занятых в РФ на тот момент составляла 73 млн человек).

После 2023 года показатель постепенно стал снижаться — об этом свидетельствовали как данные опросов об условиях труда работников, так и динамика аренды и покупки офисных помещений. Так, в январе—сентябре 2024 года объем чистого поглощения (разница между освобожденными и занятыми арендаторами площадями) офисной недвижимости в Москве превысил 760 тыс. кв. м, что было вдвое больше годового результата всего 2023 года (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года).

Сейчас, согласно данным SuperJob, ситуация с удаленной работой стабилизировалась — показатели нынешнего и августовского опроса 2024 года практически совпадают. Сейчас 43% предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома. В Москве показатель немного выше среднего — 44%, в Санкт-Петербурге ниже — 37%. При этом в большинстве опрошенных компаний (70%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты: об этом рассказали 38% менеджеров по персоналу (в августе 2024 года таких было 31%). На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 21%). На третьем — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (17%). Реже всего вне офиса трудятся маркетологи (4%), дизайнеры (4%) и специалисты по документообороту (3%).

Партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов отмечает, что удаленка оказалась востребована у многих сотрудников, и работодатели, даже если они сами не считают такой формат работы эффективным, вынуждены его предлагать

«Без этого удержать необходимых специалистов на текущем рынке труда, где работников не хватает, невозможно»,— отмечает он. Отметим, что, по данным сервиса «Зарплата.ру» и Русской школы управления, 44% опрошенных россиян заявили, что им удобно работать на гибридной основе: несколько дней в офисе, несколько — дома. Еще 19% выбирают только удаленный формат.

Гибридный формат приходит на смену как удаленке, так и традиционному формату работы, считает независимый эксперт Алексей Миронов. «Именно он выступает приемлемым компромиссом между желанием работника работать из дома и стремлением компаний контролировать продуктивность их труда»,— говорит он.

Кроме того, все более популярной становится работа по гибкому графику — по данным базы вакансий «Зарплата.ру», количество предложений с таким форматом в РФ за год увеличилось в 2,9 раза. В основном он предлагается «синим воротничкам»: в топе вакансий с гибким графиком лидируют курьеры, водители, охранники и автослесари.

Анастасия Мануйлова

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Как пять лет назад россияне ушли на карантин

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2020 год начался с новостей о распространении в мире новой инфекции — коронавируса SARS-CoV-2, который позже назовут COVID-19. Вирус, появившийся в Китае в конце 2019-го, быстро распространился по другим странам. О первой смерти от ковида в КНР стало известно 9 января 2020 года. Уже в конце сентября того же года список погибших по всему миру превысил 1 млн человек. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от коронавируса умерло около 7 млн человек. В 2023 году глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что реальные цифры намного выше: «Речь идет как минимум о 20 млн погибших»

2020 год начался с новостей о распространении в мире новой инфекции — коронавируса SARS-CoV-2, который позже назовут COVID-19. Вирус, появившийся в Китае в конце 2019-го, быстро распространился по другим странам. О первой смерти от ковида в КНР стало известно 9 января 2020 года. Уже в конце сентября того же года список погибших по всему миру превысил 1 млн человек. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от коронавируса умерло около 7 млн человек. В 2023 году глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что реальные цифры намного выше: «Речь идет как минимум о 20 млн погибших»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Через полтора месяца, 11 марта, была объявлена пандемия

30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Через полтора месяца, 11 марта, была объявлена пандемия

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручает создать оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса. На следующий день оперштаб по борьбе с распространением новой инфекции создается в Москве. В начале февраля — в Петербурге. Правительство России приостанавливает авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем, начинают отменяться международные форумы, вводятся первые ограничения. В новостях все чаще появляются сообщения о первых заболевших в разных странах. В Хабаровске вводят масочный режим «из-за распространения ОРВИ и угрозы коронавируса». Уже в середине весны маски станут обязательным предметом гардероба для всех россиян

27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручает создать оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса. На следующий день оперштаб по борьбе с распространением новой инфекции создается в Москве. В начале февраля — в Петербурге. Правительство России приостанавливает авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем, начинают отменяться международные форумы, вводятся первые ограничения. В новостях все чаще появляются сообщения о первых заболевших в разных странах. В Хабаровске вводят масочный режим «из-за распространения ОРВИ и угрозы коронавируса». Уже в середине весны маски станут обязательным предметом гардероба для всех россиян

Фото: Коммерсантъ / Максим Оберег  /  купить фото

«Нулевой пациент» в России был выявлен 1 марта. Первым россиянином, заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля 2020 года он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через четыре дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. Через неделю его выписали из больницы. В Петербурге первый случай заражения был выявлен 5 марта, в Ленобласти — 13-го

«Нулевой пациент» в России был выявлен 1 марта. Первым россиянином, заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля 2020 года он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через четыре дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. Через неделю его выписали из больницы. В Петербурге первый случай заражения был выявлен 5 марта, в Ленобласти — 13-го

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

На фоне первых положительных тестов, число которых с каждым днем увеличивалось, правительство РФ и региональные власти ввели новые ограничения. Россия закрыла границу для иностранцев без гражданства. В Москве и Петербурге запретили проводить в помещениях спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с участием более 50 человек. Схожие ограничения постепенно ввели и в других регионах. 17 марта в стране был выявлен уже сотый случай заболевания. 19 марта столичные власти сообщили, что в городской больнице умерла первая пациентка с коронавирусом

На фоне первых положительных тестов, число которых с каждым днем увеличивалось, правительство РФ и региональные власти ввели новые ограничения. Россия закрыла границу для иностранцев без гражданства. В Москве и Петербурге запретили проводить в помещениях спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с участием более 50 человек. Схожие ограничения постепенно ввели и в других регионах. 17 марта в стране был выявлен уже сотый случай заболевания. 19 марта столичные власти сообщили, что в городской больнице умерла первая пациентка с коронавирусом

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В конце марта Россия полностью прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Постепенное снятие ограничений на международные поездки и полеты началось 1 августа 2020 года

В конце марта Россия полностью прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Постепенное снятие ограничений на международные поездки и полеты началось 1 августа 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Постепенно закрылись культурные учреждения и рестораны. С 17 марта Минкультуры РФ приостановило работу всех находящихся в его ведении театров, музеев, филармоний, цирков и кинотеатров. Тогда все ограничения казались временными, однако локдаун внес в планы свои коррективы

Постепенно закрылись культурные учреждения и рестораны. С 17 марта Минкультуры РФ приостановило работу всех находящихся в его ведении театров, музеев, филармоний, цирков и кинотеатров. Тогда все ограничения казались временными, однако локдаун внес в планы свои коррективы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

В Москве возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешили только 1 августа, однако с условием заполнения зала не более чем наполовину и шахматной рассадки. Постепенно к нормальной жизни возвращались и регионы. В Петербурге ограничения с культурных учреждений сняли только 12 сентября

В Москве возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешили только 1 августа, однако с условием заполнения зала не более чем наполовину и шахматной рассадки. Постепенно к нормальной жизни возвращались и регионы. В Петербурге ограничения с культурных учреждений сняли только 12 сентября

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

5 марта оргкомитет Петербургского международного экономического форума заявил об отмене мероприятия в 2020 году

5 марта оргкомитет Петербургского международного экономического форума заявил об отмене мероприятия в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил главное футбольное соревнование лета — чемпионат Европы, который должен был пройти в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште, Амстердаме и Санкт-Петербурге. «Евро» был перенесен на лето 2021 года и прошел с 11 июня по 11 июля

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил главное футбольное соревнование лета — чемпионат Европы, который должен был пройти в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште, Амстердаме и Санкт-Петербурге. «Евро» был перенесен на лето 2021 года и прошел с 11 июня по 11 июля

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

С 21 марта, по решению столичного управления Роспотребнадзора, в Москве закрыли бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры. С 26 марта аналогичные меры ввели в Петербурге. Фитнес-клубы активно запускали онлайн-тренировки, чтобы сохранить клиентов и покрыть часть убытков

С 21 марта, по решению столичного управления Роспотребнадзора, в Москве закрыли бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры. С 26 марта аналогичные меры ввели в Петербурге. Фитнес-клубы активно запускали онлайн-тренировки, чтобы сохранить клиентов и покрыть часть убытков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта ввел для людей старше 65 лет обязательную самоизоляцию в связи с их принадлежностью к группе риска. С 26 марта самоизоляцию должны были соблюдать пенсионеры Подмосковья. С 30-го числа оставаться дома призвали пожилых людей Петербурга. Ограничения распространялись как на неработающих, так и на работающих пенсионеров. Тогда полагали, что меры будут сняты уже 14 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта ввел для людей старше 65 лет обязательную самоизоляцию в связи с их принадлежностью к группе риска. С 26 марта самоизоляцию должны были соблюдать пенсионеры Подмосковья. С 30-го числа оставаться дома призвали пожилых людей Петербурга. Ограничения распространялись как на неработающих, так и на работающих пенсионеров. Тогда полагали, что меры будут сняты уже 14 апреля

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Параллельно в регионах отменили очные занятия в школах, колледжах и университетах. 24 марта Санкт-Петербургский государственный университет сообщил о переводе студентов на дистанционное обучение. Учащиеся и преподаватели вынужденно осваивали новые программы для онлайн-работы и пытались выстраивать учебный процесс по-новому. Вновь на карантин вузы ушли в ноябре 2020 года, когда в России началась вторая волна ковида

Параллельно в регионах отменили очные занятия в школах, колледжах и университетах. 24 марта Санкт-Петербургский государственный университет сообщил о переводе студентов на дистанционное обучение. Учащиеся и преподаватели вынужденно осваивали новые программы для онлайн-работы и пытались выстраивать учебный процесс по-новому. Вновь на карантин вузы ушли в ноябре 2020 года, когда в России началась вторая волна ковида

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С 23 марта школьников отправили на длинные весенние каникулы, которые по плану должны были завершиться 12 апреля. Но 23 марта стало последним учебным днем для всех школьников страны. Последний звонок и выпускные прошли в онлайн-формате. Бывшие одиннадцатиклассники до сих пор вспоминают, что коронавирус лишил их главного праздника в школьной жизни

С 23 марта школьников отправили на длинные весенние каникулы, которые по плану должны были завершиться 12 апреля. Но 23 марта стало последним учебным днем для всех школьников страны. Последний звонок и выпускные прошли в онлайн-формате. Бывшие одиннадцатиклассники до сих пор вспоминают, что коронавирус лишил их главного праздника в школьной жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 28 марта регионы приостановили работу общепита (еду можно было заказать только на вынос или доставкой), магазинов и торговых центров. Аптеки, продовольственные магазины не закрывались

С 28 марта регионы приостановили работу общепита (еду можно было заказать только на вынос или доставкой), магазинов и торговых центров. Аптеки, продовольственные магазины не закрывались

Фото: Коммерсантъ / Степан Кулинич  /  купить фото

Этот период стал расцветом служб доставки и онлайн-торговли. Пожилым людям, которые не могли выйти на улицу, еду на дом приносили волонтеры

Этот период стал расцветом служб доставки и онлайн-торговли. Пожилым людям, которые не могли выйти на улицу, еду на дом приносили волонтеры

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Из-за карантина закрыли парки и детские площадки. Коммунальщики огораживали входы сигнальными лентами. В Москве и Петербурге ограничения сняли лишь в конце июня

Из-за карантина закрыли парки и детские площадки. Коммунальщики огораживали входы сигнальными лентами. В Москве и Петербурге ограничения сняли лишь в конце июня

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Улицы, вокзалы, детские площадки активно обрабатывали дезинфицирующим раствором. Кадры того времени напоминают сцены из фильмов про апокалипсис

Улицы, вокзалы, детские площадки активно обрабатывали дезинфицирующим раствором. Кадры того времени напоминают сцены из фильмов про апокалипсис

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Госдума и региональные власти ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. При этом размер наказания значительно разнился: в Петербурге и Москве вилка штрафа равнялась 4–5 тыс. рублей. По федеральному закону — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей

Госдума и региональные власти ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. При этом размер наказания значительно разнился: в Петербурге и Москве вилка штрафа равнялась 4–5 тыс. рублей. По федеральному закону — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов  /  купить фото

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам: «Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спад. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля»

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам: «Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спад. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Понедельник, 30 марта, — первый официальный нерабочий день в России из-за коронавируса. Продолжали работать лишь сотрудники непрерывных производств, магазинов, аптек и т. д. Другие профессии осваивали удаленку. 2 апреля Владимир Путин вновь обратился к гражданам страны. Он сообщил, что нерабочая неделя помогла выиграть время на борьбу с вирусом. Но угроза сохраняется — локдаун продлили сначала до 30 апреля, а затем и до 11 мая

Понедельник, 30 марта, — первый официальный нерабочий день в России из-за коронавируса. Продолжали работать лишь сотрудники непрерывных производств, магазинов, аптек и т. д. Другие профессии осваивали удаленку. 2 апреля Владимир Путин вновь обратился к гражданам страны. Он сообщил, что нерабочая неделя помогла выиграть время на борьбу с вирусом. Но угроза сохраняется — локдаун продлили сначала до 30 апреля, а затем и до 11 мая

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В онлайн-формате проходят фестивали и форумы. Артисты организуют трансляции концертов

В онлайн-формате проходят фестивали и форумы. Артисты организуют трансляции концертов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

С 15 апреля москвичи, чтобы совершить поездку в общественном транспорте или на личном автомобиле, обязаны были оформлять специальный цифровой пропуск. Вслед за столицей аналогичные меры вводит губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 22 апреля столичный Центр организации дорожного движения проверял все транспортные средства с помощью дорожных камер: выявляли нарушителей режима самоизоляции

С 15 апреля москвичи, чтобы совершить поездку в общественном транспорте или на личном автомобиле, обязаны были оформлять специальный цифровой пропуск. Вслед за столицей аналогичные меры вводит губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 22 апреля столичный Центр организации дорожного движения проверял все транспортные средства с помощью дорожных камер: выявляли нарушителей режима самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Владимир Путин 16 апреля объявил о переносе парада Победы на Красной площади на другие даты. День в день состоялась только воздушная часть: над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов

Владимир Путин 16 апреля объявил о переносе парада Победы на Красной площади на другие даты. День в день состоялась только воздушная часть: над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вместе с парадом отменено и традиционное шествие «Бессмертного полка». В Петербурге акция проходила в онлайн-формате в 2020 и 2021 году. Шествие состоялось в 2022-м, однако затем вновь было отменено из-за угроз общественной безопасности во время СВО. В этом году Смольный надеется провести акцию в офлайн-формате

Вместе с парадом отменено и традиционное шествие «Бессмертного полка». В Петербурге акция проходила в онлайн-формате в 2020 и 2021 году. Шествие состоялось в 2022-м, однако затем вновь было отменено из-за угроз общественной безопасности во время СВО. В этом году Смольный надеется провести акцию в офлайн-формате

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 мая Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле Кремля, а затем обратился к россиянам. Президент заявил, что 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне «широко и торжественно» отметят после снятия ограничений. Военный парад в Москве прошел 24 июня

9 мая Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле Кремля, а затем обратился к россиянам. Президент заявил, что 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне «широко и торжественно» отметят после снятия ограничений. Военный парад в Москве прошел 24 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 12 мая в регионах, в том числе в Москве и Петербурге, ввели обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. За нарушение масочного режима грозил штраф. Цены на защитные средства резко выросли еще в феврале. Тогда же Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, завышающие цены на медицинские маски. Федеральная антимонопольная служба подсчитала: цена на средства защиты выросла на 900%. В аптеках маски разбирали почти мгновенно. Ситуацией пользовались спекулянты и продавали редкий товар дороже в несколько раз

С 12 мая в регионах, в том числе в Москве и Петербурге, ввели обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. За нарушение масочного режима грозил штраф. Цены на защитные средства резко выросли еще в феврале. Тогда же Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, завышающие цены на медицинские маски. Федеральная антимонопольная служба подсчитала: цена на средства защиты выросла на 900%. В аптеках маски разбирали почти мгновенно. Ситуацией пользовались спекулянты и продавали редкий товар дороже в несколько раз

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Еще одно нововведение — социальная дистанция. В начале мая в Роспотребнадзоре заявили, что минимальная соцдистанция между людьми должна составлять 1,5 м. Держаться подальше от окружающих рекомендовалось везде: в магазинах, аптеках, медицинских организациях и даже на улице

Еще одно нововведение — социальная дистанция. В начале мая в Роспотребнадзоре заявили, что минимальная соцдистанция между людьми должна составлять 1,5 м. Держаться подальше от окружающих рекомендовалось везде: в магазинах, аптеках, медицинских организациях и даже на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

25 марта Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было пройти 22 апреля, переносится на другие даты. Референдум состоялся летом: с 25 июня по 1 июля 2020 года. Тогда в России впервые протестировали многодневное голосование, которым сейчас уже никого не удивишь. Голосование проходило и в онлайн-формате

25 марта Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было пройти 22 апреля, переносится на другие даты. Референдум состоялся летом: с 25 июня по 1 июля 2020 года. Тогда в России впервые протестировали многодневное голосование, которым сейчас уже никого не удивишь. Голосование проходило и в онлайн-формате

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

12 мая 2020 года режим нерабочих дней был завершен. 1 июля 2022 года Роспотребнадзор заявил, что снял все ограничения по коронавирусу, в том числе отменил масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью. 15 июля были сняты запреты на въезд в страну. За два года было зарегистрировано 18,43 млн случаев заболевания, умерли 381 112 человек

12 мая 2020 года режим нерабочих дней был завершен. 1 июля 2022 года Роспотребнадзор заявил, что снял все ограничения по коронавирусу, в том числе отменил масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью. 15 июля были сняты запреты на въезд в страну. За два года было зарегистрировано 18,43 млн случаев заболевания, умерли 381 112 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Несмотря на ограничения, в августе 2020-го на Невском проспекте возле Гостиного двора прошла акция «Кормим голубей» в поддержку Хабаровска, где люди выступили против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. В 2025 году в Петербурге продолжают действовать ковидные ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий

Несмотря на ограничения, в августе 2020-го на Невском проспекте возле Гостиного двора прошла акция «Кормим голубей» в поддержку Хабаровска, где люди выступили против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. В 2025 году в Петербурге продолжают действовать ковидные ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова  /  купить фото

В России первую вакцину от ковида, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа 2020 года. Владимир Путин тогда заявлял, что вакцинация будет «исключительно добровольной»

В России первую вакцину от ковида, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа 2020 года. Владимир Путин тогда заявлял, что вакцинация будет «исключительно добровольной»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Первые пункты бесплатной вакцинации открылись в Москве 5 декабря. Записаться на прививку могли работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В Петербурге педагогов и социальных работников начали прививать 18 декабря. С 30 декабря — людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Массовая вакцинация всех россиян была запущена 18 января после соответствующего поручения президента

Первые пункты бесплатной вакцинации открылись в Москве 5 декабря. Записаться на прививку могли работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В Петербурге педагогов и социальных работников начали прививать 18 декабря. С 30 декабря — людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Массовая вакцинация всех россиян была запущена 18 января после соответствующего поручения президента

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Осенью 2020 года в России началась вторая волна пандемии: о том, что число заразившихся будет расти, эксперты говорили еще летом. Пик заболеваемости был установлен 24 декабря 2020-го: за день коронавирус обнаружили у 29 935 человек. За сутки от вируса скончались 635 человек. На фоне новой волны власти опять усилили ограничения. В Москве с 9 октября заблокировали льготные проездные карты для школьников и пенсионеров, а предприятия и организации обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

Осенью 2020 года в России началась вторая волна пандемии: о том, что число заразившихся будет расти, эксперты говорили еще летом. Пик заболеваемости был установлен 24 декабря 2020-го: за день коронавирус обнаружили у 29 935 человек. За сутки от вируса скончались 635 человек. На фоне новой волны власти опять усилили ограничения. В Москве с 9 октября заблокировали льготные проездные карты для школьников и пенсионеров, а предприятия и организации обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В конце декабря 2020-го столичный мэр Сергей Собянин заявил, что социальные карты разблокируют тем, кто пройдет две стадии вакцинации. Несмотря на то что изначально вакцинацию подавали как процедуру добровольную, уже в 2021 году прививка стала обязательной

В конце декабря 2020-го столичный мэр Сергей Собянин заявил, что социальные карты разблокируют тем, кто пройдет две стадии вакцинации. Несмотря на то что изначально вакцинацию подавали как процедуру добровольную, уже в 2021 году прививка стала обязательной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В мае 2021 года Якутия стала первым регионом России, в котором прививка против коронавируса стала обязательной. В июне власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать 60% работников торговли, ЖКХ, транспорта и т. д. Сергей Собянин тогда заявлял, что вакцинироваться — «это личное дело &lt;…> до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче». В октябре 2021-го все регионы ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. С таким шагом согласились не все: противники прививки выходили на акции протеста по всей стране

В мае 2021 года Якутия стала первым регионом России, в котором прививка против коронавируса стала обязательной. В июне власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать 60% работников торговли, ЖКХ, транспорта и т. д. Сергей Собянин тогда заявлял, что вакцинироваться — «это личное дело <…> до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче». В октябре 2021-го все регионы ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. С таким шагом согласились не все: противники прививки выходили на акции протеста по всей стране

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С 28 июня в Москве ввели куар-коды, без предъявления которых нельзя было зайти в кафе, ресторан, а также посетить ни одно массовое мероприятие. Код выдавали тем, кто сделал прививку или переболел в течение полугода. Еще один вариант — сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат. ПЦР-тесты стали обязательными для участников масштабных всероссийских и региональных деловых и молодежных форумов и фестивалей. Спустя почти пять лет тесты все также требуют, например, на Петербургском международном экономическом форуме

С 28 июня в Москве ввели куар-коды, без предъявления которых нельзя было зайти в кафе, ресторан, а также посетить ни одно массовое мероприятие. Код выдавали тем, кто сделал прививку или переболел в течение полугода. Еще один вариант — сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат. ПЦР-тесты стали обязательными для участников масштабных всероссийских и региональных деловых и молодежных форумов и фестивалей. Спустя почти пять лет тесты все также требуют, например, на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Во время очередной волны количество заболевших увеличилось из-за распространения нового штамма омикрон. Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Во время очередной волны количество заболевших увеличилось из-за распространения нового штамма омикрон. Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Отдельного внимания заслуживает работа врачей во время ковида. Точных цифр, сколько медиков умерли от вируса, заразившись на рабочем месте, нет. В 2020 году погибли 489 врачей. В первом полугодии 2021-го — 1100. В Петербурге за три года с начала пандемии от ковида скончался 81 медработник

Отдельного внимания заслуживает работа врачей во время ковида. Точных цифр, сколько медиков умерли от вируса, заразившись на рабочем месте, нет. В 2020 году погибли 489 врачей. В первом полугодии 2021-го — 1100. В Петербурге за три года с начала пандемии от ковида скончался 81 медработник

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

«Страшно ли нам сейчас? Честно? Очень страшно. Кольцо сжимается. Болеют коллеги, тяжело болеют. Болеют друзья и родственники. Болеют знакомые, которых миновал вирус летом. По вечерам звонит телефон: температура 38–39, что делать? Может быть, обычная простуда? У нас появилось понятие стандартного пациента для госпитализации — много дней температурящий, без результата мазка на ПЦР, без компьютерной томографии. Но это ковид. Кажется, что уже болеют все»,— рассказывала врач-кардиолог, писатель из Нижнего Новгорода Анна Андронова

«Страшно ли нам сейчас? Честно? Очень страшно. Кольцо сжимается. Болеют коллеги, тяжело болеют. Болеют друзья и родственники. Болеют знакомые, которых миновал вирус летом. По вечерам звонит телефон: температура 38–39, что делать? Может быть, обычная простуда? У нас появилось понятие стандартного пациента для госпитализации — много дней температурящий, без результата мазка на ПЦР, без компьютерной томографии. Но это ковид. Кажется, что уже болеют все»,— рассказывала врач-кардиолог, писатель из Нижнего Новгорода Анна Андронова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В марте 2021 года в Северной столице на набережной реки Карповки открыли памятник — «Печальный ангел» — медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Автор скульптуры петербургский художник Роман Шустров скончался от ковида в мае 2020-го. За три недели до этого от вируса умер его старший брат Александр

В марте 2021 года в Северной столице на набережной реки Карповки открыли памятник — «Печальный ангел» — медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Автор скульптуры петербургский художник Роман Шустров скончался от ковида в мае 2020-го. За три недели до этого от вируса умер его старший брат Александр

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Медикам в «красной зоне» помогали волонтеры, которые по собственной инициативе решились встретиться с вирусом лицом к лицу. «У меня умирали пациенты. Когда идешь в такое место, понимаешь, что исход может быть любым, и стараешься концентрироваться на позитивных мыслях. У меня, как у всех волонтеров, есть свое кладбище — люди, за которых я теперь буду молиться всю жизнь. Я помню их лица, потому что я за ними ухаживала. Но я знаю, что в тот момент я помогала им как могла. Если это помогло человеку, облегчило его страдания — хорошо. Если нет — я ничего не могу с этим сделать. Это вопрос отношения к смерти. Ты ее либо боишься, либо нет. Ты все равно будешь с ней рядом»,— рассказывала волонтер Александра Наумова, педагог и завуч в обычной жизни

Медикам в «красной зоне» помогали волонтеры, которые по собственной инициативе решились встретиться с вирусом лицом к лицу. «У меня умирали пациенты. Когда идешь в такое место, понимаешь, что исход может быть любым, и стараешься концентрироваться на позитивных мыслях. У меня, как у всех волонтеров, есть свое кладбище — люди, за которых я теперь буду молиться всю жизнь. Я помню их лица, потому что я за ними ухаживала. Но я знаю, что в тот момент я помогала им как могла. Если это помогло человеку, облегчило его страдания — хорошо. Если нет — я ничего не могу с этим сделать. Это вопрос отношения к смерти. Ты ее либо боишься, либо нет. Ты все равно будешь с ней рядом»,— рассказывала волонтер Александра Наумова, педагог и завуч в обычной жизни

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 5 мая 2023 года сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен. 21 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. 20 марта 2025 года заболеваемость достигла исторического минимума в Москве. Всего за пять лет в России заразились ковидом более 20 млн человек, умерли — более 400 тысяч

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 5 мая 2023 года сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен. 21 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. 20 марта 2025 года заболеваемость достигла исторического минимума в Москве. Всего за пять лет в России заразились ковидом более 20 млн человек, умерли — более 400 тысяч

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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2020 год начался с новостей о распространении в мире новой инфекции — коронавируса SARS-CoV-2, который позже назовут COVID-19. Вирус, появившийся в Китае в конце 2019-го, быстро распространился по другим странам. О первой смерти от ковида в КНР стало известно 9 января 2020 года. Уже в конце сентября того же года список погибших по всему миру превысил 1 млн человек. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от коронавируса умерло около 7 млн человек. В 2023 году глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что реальные цифры намного выше: «Речь идет как минимум о 20 млн погибших»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Через полтора месяца, 11 марта, была объявлена пандемия

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручает создать оперативный штаб для контроля за распространением коронавируса. На следующий день оперштаб по борьбе с распространением новой инфекции создается в Москве. В начале февраля — в Петербурге. Правительство России приостанавливает авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем, начинают отменяться международные форумы, вводятся первые ограничения. В новостях все чаще появляются сообщения о первых заболевших в разных странах. В Хабаровске вводят масочный режим «из-за распространения ОРВИ и угрозы коронавируса». Уже в середине весны маски станут обязательным предметом гардероба для всех россиян

Фото: Коммерсантъ / Максим Оберег  /  купить фото

«Нулевой пациент» в России был выявлен 1 марта. Первым россиянином, заболевшим коронавирусом, стал 29-летний сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. 23 февраля 2020 года он вернулся из Италии в Москву, где почувствовал себя плохо и через четыре дня обратился к врачу. В начале марта у него подтвердился COVID-19. Через неделю его выписали из больницы. В Петербурге первый случай заражения был выявлен 5 марта, в Ленобласти — 13-го

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

На фоне первых положительных тестов, число которых с каждым днем увеличивалось, правительство РФ и региональные власти ввели новые ограничения. Россия закрыла границу для иностранцев без гражданства. В Москве и Петербурге запретили проводить в помещениях спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с участием более 50 человек. Схожие ограничения постепенно ввели и в других регионах. 17 марта в стране был выявлен уже сотый случай заболевания. 19 марта столичные власти сообщили, что в городской больнице умерла первая пациентка с коронавирусом

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В конце марта Россия полностью прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Постепенное снятие ограничений на международные поездки и полеты началось 1 августа 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Постепенно закрылись культурные учреждения и рестораны. С 17 марта Минкультуры РФ приостановило работу всех находящихся в его ведении театров, музеев, филармоний, цирков и кинотеатров. Тогда все ограничения казались временными, однако локдаун внес в планы свои коррективы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

В Москве возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешили только 1 августа, однако с условием заполнения зала не более чем наполовину и шахматной рассадки. Постепенно к нормальной жизни возвращались и регионы. В Петербурге ограничения с культурных учреждений сняли только 12 сентября

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

5 марта оргкомитет Петербургского международного экономического форума заявил об отмене мероприятия в 2020 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил главное футбольное соревнование лета — чемпионат Европы, который должен был пройти в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште, Амстердаме и Санкт-Петербурге. «Евро» был перенесен на лето 2021 года и прошел с 11 июня по 11 июля

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

С 21 марта, по решению столичного управления Роспотребнадзора, в Москве закрыли бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры. С 26 марта аналогичные меры ввели в Петербурге. Фитнес-клубы активно запускали онлайн-тренировки, чтобы сохранить клиентов и покрыть часть убытков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта ввел для людей старше 65 лет обязательную самоизоляцию в связи с их принадлежностью к группе риска. С 26 марта самоизоляцию должны были соблюдать пенсионеры Подмосковья. С 30-го числа оставаться дома призвали пожилых людей Петербурга. Ограничения распространялись как на неработающих, так и на работающих пенсионеров. Тогда полагали, что меры будут сняты уже 14 апреля

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Параллельно в регионах отменили очные занятия в школах, колледжах и университетах. 24 марта Санкт-Петербургский государственный университет сообщил о переводе студентов на дистанционное обучение. Учащиеся и преподаватели вынужденно осваивали новые программы для онлайн-работы и пытались выстраивать учебный процесс по-новому. Вновь на карантин вузы ушли в ноябре 2020 года, когда в России началась вторая волна ковида

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С 23 марта школьников отправили на длинные весенние каникулы, которые по плану должны были завершиться 12 апреля. Но 23 марта стало последним учебным днем для всех школьников страны. Последний звонок и выпускные прошли в онлайн-формате. Бывшие одиннадцатиклассники до сих пор вспоминают, что коронавирус лишил их главного праздника в школьной жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С 28 марта регионы приостановили работу общепита (еду можно было заказать только на вынос или доставкой), магазинов и торговых центров. Аптеки, продовольственные магазины не закрывались

Фото: Коммерсантъ / Степан Кулинич  /  купить фото

Этот период стал расцветом служб доставки и онлайн-торговли. Пожилым людям, которые не могли выйти на улицу, еду на дом приносили волонтеры

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Из-за карантина закрыли парки и детские площадки. Коммунальщики огораживали входы сигнальными лентами. В Москве и Петербурге ограничения сняли лишь в конце июня

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Улицы, вокзалы, детские площадки активно обрабатывали дезинфицирующим раствором. Кадры того времени напоминают сцены из фильмов про апокалипсис

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Госдума и региональные власти ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. При этом размер наказания значительно разнился: в Петербурге и Москве вилка штрафа равнялась 4–5 тыс. рублей. По федеральному закону — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов  /  купить фото

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам: «Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спад. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Понедельник, 30 марта, — первый официальный нерабочий день в России из-за коронавируса. Продолжали работать лишь сотрудники непрерывных производств, магазинов, аптек и т. д. Другие профессии осваивали удаленку. 2 апреля Владимир Путин вновь обратился к гражданам страны. Он сообщил, что нерабочая неделя помогла выиграть время на борьбу с вирусом. Но угроза сохраняется — локдаун продлили сначала до 30 апреля, а затем и до 11 мая

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В онлайн-формате проходят фестивали и форумы. Артисты организуют трансляции концертов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

С 15 апреля москвичи, чтобы совершить поездку в общественном транспорте или на личном автомобиле, обязаны были оформлять специальный цифровой пропуск. Вслед за столицей аналогичные меры вводит губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 22 апреля столичный Центр организации дорожного движения проверял все транспортные средства с помощью дорожных камер: выявляли нарушителей режима самоизоляции

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Владимир Путин 16 апреля объявил о переносе парада Победы на Красной площади на другие даты. День в день состоялась только воздушная часть: над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вместе с парадом отменено и традиционное шествие «Бессмертного полка». В Петербурге акция проходила в онлайн-формате в 2020 и 2021 году. Шествие состоялось в 2022-м, однако затем вновь было отменено из-за угроз общественной безопасности во время СВО. В этом году Смольный надеется провести акцию в офлайн-формате

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 мая Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возле Кремля, а затем обратился к россиянам. Президент заявил, что 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне «широко и торжественно» отметят после снятия ограничений. Военный парад в Москве прошел 24 июня

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 12 мая в регионах, в том числе в Москве и Петербурге, ввели обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. За нарушение масочного режима грозил штраф. Цены на защитные средства резко выросли еще в феврале. Тогда же Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, завышающие цены на медицинские маски. Федеральная антимонопольная служба подсчитала: цена на средства защиты выросла на 900%. В аптеках маски разбирали почти мгновенно. Ситуацией пользовались спекулянты и продавали редкий товар дороже в несколько раз

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Еще одно нововведение — социальная дистанция. В начале мая в Роспотребнадзоре заявили, что минимальная соцдистанция между людьми должна составлять 1,5 м. Держаться подальше от окружающих рекомендовалось везде: в магазинах, аптеках, медицинских организациях и даже на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

25 марта Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было пройти 22 апреля, переносится на другие даты. Референдум состоялся летом: с 25 июня по 1 июля 2020 года. Тогда в России впервые протестировали многодневное голосование, которым сейчас уже никого не удивишь. Голосование проходило и в онлайн-формате

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

12 мая 2020 года режим нерабочих дней был завершен. 1 июля 2022 года Роспотребнадзор заявил, что снял все ограничения по коронавирусу, в том числе отменил масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью. 15 июля были сняты запреты на въезд в страну. За два года было зарегистрировано 18,43 млн случаев заболевания, умерли 381 112 человек

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Несмотря на ограничения, в августе 2020-го на Невском проспекте возле Гостиного двора прошла акция «Кормим голубей» в поддержку Хабаровска, где люди выступили против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. В 2025 году в Петербурге продолжают действовать ковидные ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова  /  купить фото

В России первую вакцину от ковида, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа 2020 года. Владимир Путин тогда заявлял, что вакцинация будет «исключительно добровольной»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Первые пункты бесплатной вакцинации открылись в Москве 5 декабря. Записаться на прививку могли работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В Петербурге педагогов и социальных работников начали прививать 18 декабря. С 30 декабря — людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Массовая вакцинация всех россиян была запущена 18 января после соответствующего поручения президента

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Осенью 2020 года в России началась вторая волна пандемии: о том, что число заразившихся будет расти, эксперты говорили еще летом. Пик заболеваемости был установлен 24 декабря 2020-го: за день коронавирус обнаружили у 29 935 человек. За сутки от вируса скончались 635 человек. На фоне новой волны власти опять усилили ограничения. В Москве с 9 октября заблокировали льготные проездные карты для школьников и пенсионеров, а предприятия и организации обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В конце декабря 2020-го столичный мэр Сергей Собянин заявил, что социальные карты разблокируют тем, кто пройдет две стадии вакцинации. Несмотря на то что изначально вакцинацию подавали как процедуру добровольную, уже в 2021 году прививка стала обязательной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В мае 2021 года Якутия стала первым регионом России, в котором прививка против коронавируса стала обязательной. В июне власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать 60% работников торговли, ЖКХ, транспорта и т. д. Сергей Собянин тогда заявлял, что вакцинироваться — «это личное дело <…> до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче». В октябре 2021-го все регионы ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. С таким шагом согласились не все: противники прививки выходили на акции протеста по всей стране

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С 28 июня в Москве ввели куар-коды, без предъявления которых нельзя было зайти в кафе, ресторан, а также посетить ни одно массовое мероприятие. Код выдавали тем, кто сделал прививку или переболел в течение полугода. Еще один вариант — сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат. ПЦР-тесты стали обязательными для участников масштабных всероссийских и региональных деловых и молодежных форумов и фестивалей. Спустя почти пять лет тесты все также требуют, например, на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Во время очередной волны количество заболевших увеличилось из-за распространения нового штамма омикрон. Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Отдельного внимания заслуживает работа врачей во время ковида. Точных цифр, сколько медиков умерли от вируса, заразившись на рабочем месте, нет. В 2020 году погибли 489 врачей. В первом полугодии 2021-го — 1100. В Петербурге за три года с начала пандемии от ковида скончался 81 медработник

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

«Страшно ли нам сейчас? Честно? Очень страшно. Кольцо сжимается. Болеют коллеги, тяжело болеют. Болеют друзья и родственники. Болеют знакомые, которых миновал вирус летом. По вечерам звонит телефон: температура 38–39, что делать? Может быть, обычная простуда? У нас появилось понятие стандартного пациента для госпитализации — много дней температурящий, без результата мазка на ПЦР, без компьютерной томографии. Но это ковид. Кажется, что уже болеют все»,— рассказывала врач-кардиолог, писатель из Нижнего Новгорода Анна Андронова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В марте 2021 года в Северной столице на набережной реки Карповки открыли памятник — «Печальный ангел» — медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Автор скульптуры петербургский художник Роман Шустров скончался от ковида в мае 2020-го. За три недели до этого от вируса умер его старший брат Александр

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Медикам в «красной зоне» помогали волонтеры, которые по собственной инициативе решились встретиться с вирусом лицом к лицу. «У меня умирали пациенты. Когда идешь в такое место, понимаешь, что исход может быть любым, и стараешься концентрироваться на позитивных мыслях. У меня, как у всех волонтеров, есть свое кладбище — люди, за которых я теперь буду молиться всю жизнь. Я помню их лица, потому что я за ними ухаживала. Но я знаю, что в тот момент я помогала им как могла. Если это помогло человеку, облегчило его страдания — хорошо. Если нет — я ничего не могу с этим сделать. Это вопрос отношения к смерти. Ты ее либо боишься, либо нет. Ты все равно будешь с ней рядом»,— рассказывала волонтер Александра Наумова, педагог и завуч в обычной жизни

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 5 мая 2023 года сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен. 21 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. 20 марта 2025 года заболеваемость достигла исторического минимума в Москве. Всего за пять лет в России заразились ковидом более 20 млн человек, умерли — более 400 тысяч

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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