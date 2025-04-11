Глава Крыма заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о мерах подготовки региона к туристическому сезону. В числе инициатив — увеличение пропускной способности Крымского моста с использованием новых механизмов. Туристам предложат разнообразие маршрутов через исторические регионы, что обеспечит безопасность и комфорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Аксенова, все пляжи полуострова полностью очищены от мазута. К лету будет открыто 340 точек.

Власти также планируют увеличить глубину бронирования билетов на поезда до 180 дней. Также, как рассказал глава республики, за зимний период турпоток на полуостров увеличился на 20%.

Вячеслав Рыжков