Песков рассказал о встрече Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Контакты, подобные встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, полезны и эффективны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такие переговоры позволяют американскому и российскому лидерам получать информацию «из первых рук».

Как сообщил представитель Кремля, на переговорах со Стивом Уиткоффом предметно не обсуждалась возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. «Тема встречи в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча, конечно же, должна быть хорошо подготовлена»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

На вопрос журналистов, стали ли позиции России и США ближе после переговоров Владимира Путина и Стива Уиткоффа, Дмитрий Песков ответил: «Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданным. Работа продолжается».

При этом он подчеркнул, что стороны нашли «очень востребованный канал для доведения информации друг до друга». «Канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук»,— отметил представитель Кремля.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки. После переговоров Дмитрий Песков сказал, что детали встречи сохранятся в тайне, однако президент России и спецпосланник президента США обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта. Белый дом назвал визит господина Уиткоффа в Россию шагом к достижению мира на Украине.

Лусине Баласян