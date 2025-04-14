Сын президента Турции откроет Этноспортивный форум в Петербурге

Сын турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Билал откроет седьмой Этноспортивный форум, который пройдет в Петербурге с 18 по 20 апреля, сообщает ТАСС. Господин Эрдоган-младший является президентом Всемирной конфедерации этноспорта.

По словам организаторов форума, они планируют сформировать будущее традиционных видов спорта и сохранить культурное наследие. Это событие «станет площадкой для принятия важных мер по обеспечению устойчивости этноспорта в рамках принципов традиций и уважения».

В форуме примут участие 39 институциональных членов Всемирной конфедерации этноспорта из России, Турции, Японии, Мексики, Аргентины, Венгрии, Монголии и других стран.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сборная России по хоккею может сыграть с США в Петербурге. В составе нашей команды сыграют игроки из КХЛ и НХЛ.

Андрей Маркелов