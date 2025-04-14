Сборная России по хоккею может сыграть с США в Петербурге

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что хоккейный матч между сборными России и США может состояться в Петербурге, сообщает телеканал «Матч ТВ». По словам чиновника, первая игра пройдет в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам господина Дегтярева, сейчас идут непубличные переговоры. За сборную России сыграют хоккеисты, представляющие КХЛ и НХЛ. Он подчеркнул, что осталось сделать самое сложное — сформировать календарь игр.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» разгромил «Краснодар» со счетом 4:1 и приблизился к лидеру чемпионата. На текущий момент южане занимают первую строчку в турнирной таблице, в их активе 52 очка. У петербуржцев на два балла меньше.