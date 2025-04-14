Минюст отказался заключать мировое соглашение с «Фондом Ройзмана (иноагент)»

Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области отказалось заключать мировое соглашение с «Фондом Ройзмана (Евгений Ройзман признан иноагентом)», передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Напомним, Октябрьский районный суд в Екатеринбурге начал рассматривать иск ведомства о ликвидации фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ведомство утверждает, что фонд допустил грубые и неустранимые нарушения, в частности выявлены недостоверные сведения в реестре об адресе местонахождения, нецелевое использование денежных средств, использование на цели, несоответствующие учредительным документам, отсутствие смет и нарушение требований об учете доходов и расходов.

Представители истца утверждают, что фонд израсходовал 4 млн руб. нецелевым образом, часть средств — на ремонт автомобиля экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (в реестре иностранных агентов) после аварии. Помимо этого, около 90 млн руб. из средств, пожертвованных на покупку препарата Zolgensma, были пожертвованы на нужды онкодиспансера после того, как лекарства были закуплены за счет федерального бюджета.

Напомним, минюст подал иск о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)» после проведения проверки, параллельно арбитражный суд рассматривает обращение фонда о признании недействительным составленного акта проверки. Евгений Ройзман (в реестре иноагентов) отмечал, что фонд работает на пожертвования простых людей и «является народным».

Анна Капустина