Суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)»

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отложил до 14 апреля рассмотрение иска, поданного ГУ Министерством юстиции по Свердловской области, к благотворительному фонду бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) с требованием о ликвидации фонда в связи с нецелевым расходованием средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом для подачи иска Минюста стала проверка, проведенная в период с 3 сентября по 25 октября 2024 года в «Фонде Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)». В частности, проверка касалась сборов денег на препарат Zolgensma для двух детей, а претензии Минюста — сбора средств в 2021 году, когда фонд собирал деньги на укол для одного ребенка и планировало сделать то же самое для второго. В результате прошлогодней проверки инспекторы выявили множественные нарушения, в том числе то, что имущество фонда использовалось не для достижения целей, предусмотренных учредительными документами.

В частности, по данным ведомства, целевые деньги, собранные на лечение, были потрачены в интересах третьих лиц не по целевому назначению. В ходе проверки было установлено, что «Фонд Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)» не вел учет доходов рамках поступлений от иностранных источников. Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) ранее сообщал «Ъ-Урал», что поводом для подачи иска стали саккумулированные деньги фонда по большим сборам на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Адвокат Мария Дружинина, представляющая интересы фонда, после заседания сообщила, что не согласна с выявленными нарушениями, в связи, с чем суду в виде ходатайства были заявлены возражения по каждому из пунктов. «Требования не обоснованы. Никакие денежные средства не тратились на цели, не предусмотренные уставом», — отметила госпожа Дружинина. Она подчеркнула, что, по мнению Минюста, одним из пунктов нецелевого расходования был ремонт автомобиля после ДТП, в котором участвовал Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов). По ее словам, Минюст определил сумму нецелевого расходования в более, чем 8 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», после проведенной проверки представители фонда обратились с иском в Арбитражный суд Свердловской области о признании составленного акта поверки недействительным. Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) подчеркивал, что в ответ «Минюст вышел с требованиями о ликвидации фонда». По его словам, фонд работает на пожертвования простых людей и «является народным».

Мария Шараева