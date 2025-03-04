Экс-мэра лишают организации

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск Главного управления Министерства юстиции по Свердловской области о ликвидации благотворительного фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Поводом послужило нецелевое расходование средств фонда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда, первое судебное слушание по иску о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)» назначено на 2 апреля. Истцом выступает ГУ Министерство юстиции по Свердловской области, ответчиком — «Фонд Ройзмана (иноагент)» в лице гендиректора Светланы Косолаповой.

Как следует из «Единого реестра (контрольных) надзорных мероприятий» на сайте Генпрокуратуры, в период с 3 сентября по 25 октября 2024 года в «Фонде Ройзмана (иноагент)» проходила проверка.

Согласно документу, в результате нее инспекторы выявили множественные нарушения, в том числе то, что имущество фонда использовалось не для достижения целей, предусмотренных учредительными документами.

В частности, целевые деньги, собранные на лечение, потрачены в интересах третьих лиц не по целевому назначению. По данным надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что «Фонд Ройзмана (иноагент)» не вел учет доходов рамках поступлений от иностранных источников.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», проверка касалась сборов денег на препарат Zolgensma для двух детей, а претензии Минюста— сбора средств в 2021 году, когда фонд собирал деньги на укол для одного ребенка и планировало сделать то же самое для второго. Директор фонда Светлана Косолапова сообщала, что проверка затронула документы за девять лет, но нарушений не выявлено. Евгений Ройзман (иноагент) уточнял, что фонд настоял на составлении акта проверки.

Евгений Ройзман (признан иноагентом) сообщил «Ъ-Урал», что поводом для подачи иска стали саккумулированные деньги фонда по большим сборам на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

«В 2021 году мы собирали деньги для двух детей со СМА. Однако, когда деньги почти были собраны, правительство выпустил указ, что лекарства может закупать только фонд "Круг добра". Часть денег, которые нам жертвовали, мы вернули. Они пошли на строительство детского онкоцентра. Другие средства остались на счетах фонда, мы ими не распоряжались», — пояснил он.

По его словам, фонд проверяли «десятки раз на всех уровнях,и ни разу не нашли за что зацепиться». Евгений Ройзман (иноагент) подчеркнул, что последняя проверка фонда в 2024 году не выявила нарушений в работе организации, однако акт Минюста был составлен с «искажением истинного состояния дел». В связи с этим фонд обратился с иском в Арбитражный суд Свердловской области о признании составленного акта недействительным. Иск был принят судом 11 февраля. Он оставлен без движения в связи с выявленными недостатками, которые необходимо устранить до 7 марта.

Господин Ройзман (иноагент) подчеркнул, что в ответ «Минюст вышел с требованиями о ликвидации фонда». По его словам, фонд работает на пожертвования простых людей и «является народным».

«Мы оказываем прямую помощь людям, которые попали в самые сложные жизненные ситуации. Помогаем тем, кому никто не может помочь»,— подчеркнул экс-мэр. Он сообщил, что за 2023 год фонд оказал прямой помощи более, чем на 52 млн руб.

Евгений Ройзман (иноагент) был мэром Екатеринбурга в 2013-2018 годы. После ухода в отставку создал «Фонд Ройзмана (иноагент)», где осуществлял приемы посетителей. В мае 2023 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ) и оштрафовал на 260 тыс. руб. Поводом для возбуждения дела стал стрим Евгения Ройзмана на YouTube. Во время трансляции он называл специальную военную операцию на Украине «войной», а букву Z сравнивал с нацистской символикой. В марте его арестовали на 14 суток за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч.1. ст.20.3 КоАП РФ) в соцсетях. Поводом стал репост во «ВКонтакте» ролика, содержащего запрещенную символику. В суде экс-мэр заявил, что никогда не пользовался этой социальной сетью. В конце февраля Евгений Ройзман (иноагент) вышел из Союза писателей России после назначения на должность председателя Владимира Мединского.

Мария Шараева