Бывшего главврача ЦГКБ Ульяновска подозревают в превышении полномочий

В отношении бывшего главврача Центральной городской клинической больницы Павла Фирсова возбуждено новое уголовное дело, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Фирсов (слева) уже был приговорен к штрафу по уголовному делу о взятке мясом

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Павел Фирсов (слева) уже был приговорен к штрафу по уголовному делу о взятке мясом

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

На этот раз уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшего грубое нарушение прав субъекта предпринимательства (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как сообщает облпрокуратура, проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок показала, что Павел Фирсов, занимая пост главврача ЦГКБ, в марте 2022 года по итогам торгов заключил контракт на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию больницы с компанией ООО «ТЛК «СимТрэк» (Самара, гендиректор и владелец — Николай Солодовников, экс-председатель ульяновского реготделения «Опоры России») и «неправомерно потребовал произвести замену одного из легковых автомобилей на транспортное средство более высокого класса под предлогом отказа от подписания актов фактически выполненных работ, что влекло невозможность оплаты».

Николай Солодовников был вынужден оформить потребительский кредит почти на 1 млн руб. для покупки выбранного главврачом автомобиля Kia Optima. В прокуратуре отмечают, что «в последующем использовавшейся Фирсовым в личных целях, в том числе для поездок за пределы региона в нерабочие дни».

Адвокат Павла Фирсова Андрей Киреев комментировать ситуацию отказался, отметив, что «пока постановление следственных органов в отношении Фирсова не объявлялось, Фирсов в этим постановлением не знаком, он даже не вызывался на допрос». «Сейчас направляю ходатайство об ознакомлении с постановлением о возбуждении уголовного дела»,— пояснил адвокат.

Это уже второе уголовное дело в отношении бывшего главврача ЦГКБ. 22 марта Ленинский районный суд Ульяновска признал Павла Фирсова виновным в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ) , приговорив его к штрафу в размере 300 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в системе здравоохранения сроком на 2 года. Павла Фирсова обвиняли в получении взятки в виде 42 кг мяса от ИП Марата Санатуллова, который также планировал передать главврачу еще 100 тыс. руб. Предприниматель надеялся за это получить на территории больницы помещения в аренду для торговли. Павел Фирсов вину не признал. Защита обжаловала приговор в апелляционной инстанции.

Также в марте была арестована и.о. директора ЦГКБ Екатерина Яшнова, обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) за обеспечение победы нужных компаний на торгах по закупкам медоборудования.

Андрей Васильев, Ульяновск