В Ульяновске арестована директор горбольницы по обвинению в получении взятки

Следственным управлением СКР по Ульяновской области на основании материалов регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере организованной группой (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщило в четверг ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, следствие установило, что в 2024 году директор ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» «в сговоре с депутатом одного из сельских поселений Ульяновской области подыскали коммерческую организацию, которой обеспечивали победу на аукционах по закупкам медицинского оборудования в больницу», «при этом в качестве условий победы взяткополучателям перечислялись 20% от стоимости контрактов». По данным следствия, по такой схеме за 2024 год была обеспечена победа соответствующей компании в 44 закупках и последующее заключение контрактов на сумму свыше 28 млн руб., из которых свыше 5,6 млн руб. были переданы в качестве взятки.

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет об исполняющей обязанности директора горбольницы Екатерине Яшновой. Она была задержана силовиками у себя дома во вторник утром. В тот же день в Подмосковье были задержаны ульяновский индивидуальный предприниматель Андрей Абаимов (деятельность автомобильного грузового транспорта), а также директор и владелец ООО «Элиттрансгрупп» Анжела Завацкая. На следующий день также стало известно о задержании депутата Октябрьского сельского поселения (Чердаклинский район Ульяновской области) Сергея Потапова. В среду вечером по ходатайству следователя Екатерине Яшновой и Сергею Потапову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), Андрею Абаимову и Анжеле Завацкой предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По ходатайству следователя в отношении обоих взяткополучателей и одного взяткодателя избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, Анжеле Завацкой в качестве меры пресечения избран домашний арест.

В суде при определении меры пресечения следователь отмечал, что Андрей Абаимов и Анжела Завацкая действовали в интересах ООО «Элитпремиумплюс» (Ульяновск) и ООО «Данко» (Ульяновск).

Сергей Титов, Ульяновск