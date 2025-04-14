Один человек погиб и двое пострадали при атаках Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 73 боеприпасов и 82 беспилотников. В результате один человек погиб и двое были ранены. Разрушения получили 28 частных домовладений и 30 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде вследствие падения обломков сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома.

В Белгородском районе поселок Малиновка, села Варваровка, Головино, Николаевка, Никольское, Пушкарное и Ясные Зори попали под удар 12 БПЛА, пять из которых сбила система ПВО. В селе Ясные Зори пострадало здание соцобъекта, в селе Николаевка сгорело частное домовладение, в поселке Майский повреждена легковушка, в селе Варваровка разрушения получили три частных дома, четыре транспортных средства и надворная постройка.

В Борисовском районе по селу Цаповка и хутору Климовое ударили с помощью четырех дронов. На хуторе Климовое пострадало частное домовладение.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Долгое и Карабаново атаковали шестью беспилотниками, два из которых подавили. В селе Борки повреждения получили частный дом, автомобиль и надворная постройка. В поселке Уразово сегодня ночью в результате сброса четырех взрывных устройств с БПЛА пострадали семь частных домов и два транспортных средства.

В Волоконовском районе села Волчья Александровка, Новое и хутор Бочанка обстреляли с помощью четырех боеприпасов и двух беспилотников. На хуторе в результате сброса взрывных устройств с дрона на частное домовладение пострадала мирная жительница. После оказания медпомощи в больнице ее отпустили на амбулаторное лечение. Также в населенном пункте частично разрушен частный дом и сгорела легковушка, стоявшая рядом с ним. В селе Новое повреждены три частных дома, в селе Волчья Александровка — грузовик.

В Грайворонском округе по поселкам Горьковский, Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Мокрая Орловка, Пороз, Сподарюшино и хутору Масычево ударили с помощью 11 боеприпасов и 18 БПЛА. В районе села Глотово в результате сброса взрывного устройства с дрона был ранен мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно. В селе Безымено разрушения установили в легковом автомобиле, в селе Гора-Подол — в частном доме, трех транспортных средства и ряде надворных построек, в поселке Чапаевский — в трех квартирах одного МКД, в частном доме и в семи автомобилях, в селе Головчино — в одном МКД, двух легковушках и соцобъекте, в селе Глотово — в двух частных домовладениях и двух хозпостройках.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено подверглись обстрелам с помощью 53 боеприпасов и атакам семи БПЛА, один из которых сбили. В райцентре поврежден автомобиль, в селе Вязовое сгорело частное домовладение.

В Ракитянском районе по поселку Ракитное, селу Илек-Кошары и хутору Новый Путь ударили с помощью пяти беспилотников. В райцентре из-за атаки дрона по грузовику погиб водитель. Там же сгорели два большегруза, получили разрушения еще один автомобиль и коммерческий объект, в селе Илек-Кошары пострадали легковой и грузовой автомобили, на хуторе Новый Путь — частный дом и транспортное средство.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка атаковали с помощью 27 БПЛА, 26 из которых ликвидировали. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 30 боеприпасов и 78 БПЛА. В результате был ранен один человек, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова