Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 апреля

15:17. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — РСЧС.

15:13. СКР возбудил уголовное дело о теракте из-за обстрела украинскими военными электроподстанции в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщили в ведомстве. Следствие установило, что 12 и 13 апреля ВСУ атаковали подстанцию с помощью беспилотников. В результате жители Железногорска и Дмитриева остались без электричества.

15:05. За прошедшую неделю в Белгородской области в результате обстрелов разрушения получили 138 частых домов и квартир, восстановили 125 поврежденных ранее. Это следует из докладов глав приграничных муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

14:45. Ракетная опасность в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — Вячеслав Гладков.

14:38. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — РСЧС.

14:33. В 12:10 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

14:22. Ракетная опасность объявлена в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

14:21. В результате обстрела села Забужевка Беловского района Курской области погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

14:19. Депутат гордумы Воронежа Александр Жуков приобрел и передал бойцам спецоперации ОСБ-панели, гвозди, саморезы, шуроповерты, удлинители, провода и другие необходимые вещи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

14:12. За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 74 245 человек, следует из ежедневной сводки МО РФ.

14:10. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли 235 солдат на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

13:33. Сегодня с 14:00 до 18:00 на полигоне в Яковлевском округе Белгородской области будут проходить плановые работы. Об этом сообщили в местной администрации.

13:20. С 6 по 13 апреля подрядчики в Курской области восстановили два МКД и шесть частных домов, пострадавших от атак ВСУ. Отремонтировано 29 окон, 462 кв. м крыш и 98 кв. м придомовых ограждений и конструкций. Об этом сообщил на заседании облправительства врио первого замгубернатора — председателя правительства Александр Чепик.

13:03. 12 апреля в 23:56 в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». 13 апреля в 11:35 в результате атаки дрона на электроподстанцию 330 кВ Железногорская из-за обрыва провода пострадал участок высоковольтной линии 110 кВ Железногорская — Дмитриев. Об этом сообщили в МО РФ.

12:56. Ночью 13 апреля в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии мощностью 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставались 735 бытовых потребителей в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

12:41. В «Белую книгу» разрушенных и пострадавших объектов культурного наследия Курской области в результате действий ВСУ внесли еще восемь памятников. Об этом сообщил врио замгубернатора Артем Демидов на заседании облправительства. Речь идет о храмах: две церкви начала 20-го века в Глушковском районе и шесть — в Суджанском районе. По всем объектам в СКР направили заявления с требованием возбудить уголовные дела.

12:13. За прошедшую неделю выплаты получили 23 белгородца, утративших жилье в результате обстрелов. 82 собственника зарегистрировали право на новое жилье. Еще 13 человек находятся на стадии оформления, 23 подбирают жилплощадь. За эту неделю планируется выплатить еще 136 млн руб. Об этом доложила во время оперативного совещания министр строительства региона Оксана Козлитина.

11:53. СКР возбудил уголовное дело о теракте из-за убийств ВСУ мирных жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в ведомстве. Как сообщили следователям местные жители, в феврале 2025 года украинские военные с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на четырех человек. В результате двое погибли на месте, а еще два жителя получили ранение — позже один из них скончался от полученных травм.

11:51. Отбой ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

11:47. За все время курянам из эвакуированных районов выдали 7 438 жилищных сертификатов. Жилье на них приобрели 3 266 семей, а за прошедшую неделю — 211. Об этом сообщили в облправительстве. Также региону выделили из федерального центра 15 млрд руб. на еще 2 714 сертификатов.

11:32. Ракетная опасность объявлена в Ракитянском и Краснояружском районах Белгородской области — РСЧС.

11:18. С 12 марта из курского приграничья отселили 776 человек. Об этом сообщили в МЧС. Около 6 тыс. жителей находятся в ПВР. На горячую линию МЧС поступило не менее 22 тыс. обращений. Большая часть касается поисков близких. Спасателям удалось восстановить связь с родственниками более 2,2 тыс. курян.

11:12. С 8:40 до 10:10 дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

11:07. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 73 боеприпасов и 82 беспилотников. В результате один человек погиб и двое были ранены. Разрушения получили 28 частных домовладений и 30 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:47. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:33. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

10:32. СКР будет расследовать удар беспилотника по грузовику в поселке Ракитное Белгородской области 13 апреля, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщили в ведомстве.

10:29. На прошлой неделе белгородские власти перечислили порядка 8 млн руб. пострадавшим предприятиям из Краснояружского и Ракитянского районов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:54. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

09:53. В этом году число бетонных укрытий вблизи белгородских кладбищ составит 60 единиц. Большая часть из них будет размещена в городе Белгороде. Также конструкции будут установлены в Белгородском и Ракитянском районах, в Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах. Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

09:18. В рамках подготовки к празднованию Пасхи в Белгородской области модульные укрытия перемещают в район кладбищ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

08:07. В Курской области за ночь пять раз объявлялась и отменялась ракетная опасность. Это следует из данных регионального оперштаба.

07:09. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 52 беспилотника, в том числе десять над Орловской областью, три над Курской и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

04:59. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Белгородской области — РСЧС. Он был введен в 23:47 13 апреля.

03:08. ВСУ с помощью беспилотника атаковали хутор Бочанка Волоконовского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.