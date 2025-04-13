За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 30 боеприпасами и 78 БПЛА

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 30 боеприпасов и 78 БПЛА. В результате ранен один человек, повреждения получили 19 частных домов, четыре предприятия, 22 автомобиля, один трактор. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселок Дубовое, села Бессоновка, Николаевка, Устинка, Черемошное, Ясные Зори и хутор Церковный атаковали девять беспилотников, четыре из которых были сбиты системой ПВО. В Николаевке дрон нанес удар по автомобилю, ранив местного жителя. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу №2 областного центра. В селе повреждены легковой и грузовой автомобили. В Ясных Зорях пострадали два частных дома и надворная постройка, в Устинке — частный дом, в Церковном — здание сельхозпредприятия.

В Валуйском муниципальном округе села Борки, Герасимовка, Долгое и Казинка атакованы семью беспилотниками. В Казинке повреждена надворная постройка. В Герасимовке поздно вечером FPV-дрон повредил автобус сельхозпредприятия. Ночью в Долгом украинские беспилотники сбросили взрывные устройства — разрушен частный дом, сгорели летняя кухня, гараж и автомобиль. В Борках повреждены частный дом, надворная постройка, автомобиль и линия электропередачи — один из домов временно остался без электроснабжения.

В Волоконовском районе села Новое и Тишанка, хутора Гаевка и Шаховка обстреляны шестью боеприпасами и атакованы пятью беспилотниками. В Новом повреждены два частных дома и хозпостройки, в Гаевке — трактор. Ночью взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА, в Тишанке разрушены два частных дома и надворная постройка, в Шаховке — два частных дома.

В Грайворонском муниципальном округе ВСУ четырежды обстреляли город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз, Сподарюшино и хутор Масычево — выпустили 14 боеприпасов и 21 беспилотник. В Масычево повреждены два легковых автомобиля, в Мощеном — два частных дома, в Мокрой Орловке — автомобиль и частный дом, в Безымено — линия электропередачи. На Грайворон беспилотники сбросили взрывные устройства — повреждены две квартиры, четыре частных дома и семь автомобилей, один из которых сгорел.

В Краснояружском районе противник двумя боеприпасами и 14 беспилотниками атаковал поселки Красная Яруга и Степное, села Графовка, Илек-Пеньковка и Староселье. В Красной Яруге поврежден легковой автомобиль.

В Шебекинском муниципальном округе ВСУ дважды обстреляли город Шебекино, поселок Маслова Пристань, села Белянка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Ржевка и хутор Балки — выпустили восемь боеприпасов и 21 беспилотник: 14 дронов подавлены и сбиты. В Белянке повреждены административное здание и склад одного из предприятий, пять легковых автомобилей. В Муроме разрушен частный дом. В Шебекино поздно вечером и рано утром ударами трех дронов повреждены два производственных цеха и линия электропередачи. Кроме того, утром в городе FPV-дрон повредил автобус и ранил местную жительницу — оказав медицинскую помощь, ее отпустили на амбулаторное лечение.

Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник — обломки повредили склад предприятия в селе Томаровка.

Юрий Голубь