Белгородка пострадала из-за атаки БПЛА на частный дом

ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника на частное домовладение на хуторе Бочанка Волоконовского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцы теробороны передали пострадавшую бригаде скорой помощи. Пациентку отправили в Валуйскую центральную райбольницу. Медики диагностировали у нее множественные осколочные ранения правой руки.

Дом на участке белгородки частично разрушен. Стоявшая рядом легковушка сгорела.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова