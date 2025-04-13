В Грайворонском округе Белгородской области беспилотник ранил мирного жителя
В окрестностях села Глотово Грайворонского округа Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство и ранил местного жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в грайворонскую центральную райбольницу. В дальнейшем его планируется перевести в городскую больницу № 2 областного центра.
Утром 13 апреля украинский дрон ранил жительницу белгородского Шебекино.