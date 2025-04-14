Иран и США выбирают площадку для второго раунда переговоров. Оман останется посредником между Тегераном и Вашингтоном, но сама встреча может пройти в другом месте, заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. По данным Axios, это будет Рим. Новый раунд переговоров должен пройти 19 апреля. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что США и Иран все еще крайне далеки от нового ядерного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно официальным сообщениям, первая встреча представителей Ирана и США прошла успешно и в уважительной атмосфере. Уважение, скорее всего, испытывали оманцы, потому что американский спецпосланник Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи сидели в разных комнатах и обменивались сообщениями через чиновников принимающей страны. За два часа подобного диалога стороны обменялись четырьмя сообщениями, а уже на выходе переговорщики столкнулись друг с другом и немного пообщались без посредников. Так что на волновавший всех вопрос, были ли переговоры прямыми или нет, любой ответ будет уместным.

Подобная противоречивость наблюдается практически во всем. Так, например, перед началом встречи СМИ писали, что в случае позитивной динамики переговоры могут продолжиться уже завтра, то есть в воскресенье, однако к вечеру 12 апреля стало известно, что продолжение будет, но через неделю. Форсировать диалог никто не планирует, но при этом американцы настаивают, что 60-дневный ультиматум остается в силе. То есть если Тегеран не согласится на американские требования, то откроются врата ада, и появятся прочие привычные формулировки трамповской администрации.

Правда, что за требования у США, мы точно не знаем. У Белого дома нет никакого сформулированного документа. А если суммировать все заявления, то выходит, что аятоллы должны отказаться не только от ядерной, но и от ракетной программы, а также прекратить поддержку своих прокси в регионе. Более того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после поездки в Вашингтон на прошлой неделе сказал, что Израиль согласится только на «ливийский вариант» и детально описал алгоритм действий: «Мы заходим, взрываем объекты и демонтируем все оборудование под американским контролем и при американском исполнении».

Представить, что Иран пойдет на такие условия просто невозможно. А значит, вероятно, переговоры не что иное как попытка показать, что Америка хотела дипломатическое решение, но Тегеран не согласился.

Однако есть и другой вариант. Роберт Мэлли, который участвовал в разработке ядерного соглашения 2015 года, а позже представлял президента Джо Байдена на безуспешных переговорах с Ираном, считает, что у соглашения есть перспектива. В интервью The New York Times он предположил, что Трамп может пойти на любой договор лишь бы продемонстрировать свое искусство заключения сделок. «Байден действовал расчетливо, а Трамп — импульсивно»,— уверен Мэлли. И добавляет, что Трамп выигрывает за счет «теории безумца»: иранцы верят, что он может дать Нетаньяху зеленый свет и вооружение для нападения.

Впрочем, если сделка не будет включать отказа от ракетной программы и поддержки прокси-милиций, многие не только в Израиле, но и в Вашингтоне сочтут ее провалом. Как метко отметил Майк Помпео, госсекретарь в прошлой администрации Трампа, контуры соглашения, на которое согласны в Тегеране, очень напоминают «ядерную сделку», подписанную Обамой. Если так, то может получиться, что Трамп в первую каденцию разорвал соглашение, но только для того, чтобы спустя семь лет к нему же и вернуться.

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Михаил Гуревич