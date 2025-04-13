Комментируя встречу представителя президента США Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, мировые СМИ отмечают отсутствие прогресса по Украине и растущую неудовлетворенность Дональда Трампа ходом переговоров. Американского лидера обвиняют также в преувеличении успеха мирного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба президента РФ Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба президента РФ

В то время как американский посланник встречается с Путиным, Трамп требует от России «двигаться»

Президент Дональд Трамп усилил давление на Россию в своем стремлении добиться перемирия в войне на Украине. Произошло это в тот же день, когда американский посланник встретился с российским президентом… Визит в Россию состоялся в то время, как переговоры о прекращении огня зашли в тупик после встречи в Саудовской Аравии в прошлом месяце.

Посланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию для встречи с Путиным после обмена заключенными

Несмотря на усилия Уиткоффа, Россия отвергает попытки добиться перемирия на Украине на фоне взаимных обвинений Киева и Кремля в нарушении договоренности не наносить удары по энергетической инфраструктуре… Трамп открыто выражал свое растущее разочарование Путиным, говоря, что он «очень зол» за его подход к переговорам и, в частности, его отношение к… Зеленскому.

Посланник Трампа Уиткофф встретился с Путиным по войне на Украине

В администрации Трампа, похоже, растет нетерпение по поводу затягивания американо-российских переговоров по войне на Украине… Со времени инаугурации Трампа администрация регулярно преувеличивает прогресс в переговорах… Первоначально США утверждали, что в конце марта… было достигнуто частичное прекращение огня… Однако с тех пор было зафиксировано множество его нарушений…

Долгие переговоры, возможно, с маленьким результатом

На недавней встрече министров иностранных дел НАТО госсекретарь США Марко Рубио дал ясно понять, что Трамп больше не потерпит тактику промедления со стороны российского президента. Если договоренность о прекращении огня не будет достигнута до конца месяца, Трамп может наложить дополнительные санкции на Россию.

На встрече с Путиным посланник Трампа проталкивает мирные переговоры по Украине

Притом что администрация Трампа и Кремль заявляют о прогрессе в переговорах, чиновники и аналитики говорят, что не видят признаков того, что Москва готова свернуть боевые действия.

Подготовил Николай Зубов