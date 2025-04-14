Гурманские будни

Гастрономия, коктейли и дым

Новое заведение с мультиформатной концепцией Uma Lounge, расположенное в комплексе «Легенды Цветного», совмещает функции ресторана, лаунж-зоны и кальянной. Проект ориентирован на аудиторию, предпочитающую нестандартный подход к гастрономии и вечернему досугу. Интерьер Uma разработан с отсылками к архитектуре и эстетике Восточной Азии. Концепция вдохновлена образом старого Гонконга: зонированное пространство, мягкое освещение, ручная резьба, индийские артефакты, натуральные материалы. По словам создателей, задача заключалась в формировании атмосферы городской тайной гонконгской улицы: с одной стороны, уединенной, с другой — насыщенной культурными смыслами.

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Кухней заведует бренд-шеф Самат Жумабаев, ранее работавший в проектах Twins Garden, Artest и Touch. Основа меню — итамеши, синтез японской и итальянской кухонь, сочетающий техничность подачи с яркими вкусовыми акцентами. В меню представлены такие позиции, как сашими из хамачи, лосося и гребешка с попкорном из каперсов на подушке из освежающего соуса «оли-лимон», паста алла саке (аналог классической итальянской пасты алла водка, но с саке) с крабом, пышная пиццетта на тесте из 28 злаков, которое выдерживается 48 часов, с начинками из краба со страчателлой или «Марго» — аналог классической «Маргариты». Среди горячих блюд — острый суп лакса с карри, лапшой и морепродуктами, стейк из дикого лосося, где в европейском соусе голландез звучит яркий акцент из кимчи. Десертная карта лаконична: ключевая позиция — чизкейк «Сан-Себастьян» с кофейной карамелью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крамбл Суп ласка Осминог Сашими Чизкейк Гребешок понзу Томаты со страчателлой Аранчини с угрем Осидзуси креветки Паста алла саке Пиццета краб Лосось терияки Карпачо из говядины Хамачи васаби Краб, томаты, манго Коктейли Следующая фотография 1 / 16 Крамбл Суп ласка Осминог Сашими Чизкейк Гребешок понзу Томаты со страчателлой Аранчини с угрем Осидзуси креветки Паста алла саке Пиццета краб Лосось терияки Карпачо из говядины Хамачи васаби Краб, томаты, манго Коктейли

Барную карту разработал Андрей Кобяков, известный по проектам Linbistro, Tokyo Sushi и Rebecca. Его концепция объединена сюжетной линией вымышленной Вселенной. Каждому коктейлю соответствует образ «божества» с определенным вкусовым профилем. Например, «Ками-сами» в эффектной подаче на основе джина с юдзу и бергамотом, «Мацури» с виноградной водкой, тоником из цветов сакуры и фиалковыми оттенками или «Камико» с клубничными и травяными нотами. Отдельное направление — кальян. Команда специалистов с более чем 10-летним опытом подбирает индивидуальные композиции, предлагая гостям ассоциативные сочетания по вкусу, интенсивности и сценарию вечера. Uma Lounge позиционируется как скрытая гастрономическая точка в центре, ориентированная на аудиторию, ценящую нестандартный отдых.

Цветной бульвар, дом 2 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Знакомьтесь с дальневосточными морскими ежами

17 апреля в ресторане Mela бренд-шеф Кирилл Бергер организует вечер с меню, построенным вокруг редкого для московской сцены ингредиента — морского ежа, выловленного у берегов Сахалина и Курил. Этот морской деликатес, известный в Японии как уни, редко попадает в столичные рестораны: как правило, в Москве используют ежа из Баренцева моря. Дальневосточный отличается более выраженной текстурой и насыщенным вкусом, который, по словам шефа, «раскрывается совсем иначе».

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Специальное меню вечера будет доступно только с 18:00. Гостям предложат как ежей в чистом виде, так и авторские блюда с их участием. В числе позиций — тартар из креветок карабинерос с курильским ежом, запеченный еж с камчатским крабом, палтус с фреголой и ежом, шот с морским ежом и саке, паста с морским ежом и даже десерт — крем-брюле из морского ежа. Сопровождать блюда будут игристые вина, подобранные шеф-сомелье Марией Балахниной.

Резерв стола обязателен. Спиридоньевский переулок, дом 12/9

Барные гастроли для гурманов

Барная команда Sangre Fresca продолжает всероссийский гастрольный тур. Его идея — объединить лучших бартендеров страны. Столичный этап пройдет 17 апреля, когда за барную стойку встанет команда петербургского проекта Juan Cantina Espanola. Гостевую смену проведут шеф-бармен Артем Шмонин и старший бармен Антон Геннадиев — признанные мастера миксологии, хорошо знакомые с модной коктейльной культурой. Специально для вечера в Sangre Fresca они подготовили авторские коктейли с акцентом на овощные и травяные ноты, свежевыжатые соки и оригинальные ликеры. В программе: острая и дымная версия «Маргариты» с перцами, твист на «Палому» с домашним тоником, мятно-огуречный Lago Verde, кисло-сладкий Caramelo с карамелью и петрушкой, безалкогольный Flores Spritz с личи и апельсиновыми цветами.

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Гостевая смена стартует в 19:00. Ермолаевский переулок, дом 10/7

Ольга Карпова