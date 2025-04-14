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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Гастрономия, коктейли и дым

Новое заведение с мультиформатной концепцией Uma Lounge, расположенное в комплексе «Легенды Цветного», совмещает функции ресторана, лаунж-зоны и кальянной. Проект ориентирован на аудиторию, предпочитающую нестандартный подход к гастрономии и вечернему досугу. Интерьер Uma разработан с отсылками к архитектуре и эстетике Восточной Азии. Концепция вдохновлена образом старого Гонконга: зонированное пространство, мягкое освещение, ручная резьба, индийские артефакты, натуральные материалы. По словам создателей, задача заключалась в формировании атмосферы городской тайной гонконгской улицы: с одной стороны, уединенной, с другой — насыщенной культурными смыслами.

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Кухней заведует бренд-шеф Самат Жумабаев, ранее работавший в проектах Twins Garden, Artest и Touch. Основа меню — итамеши, синтез японской и итальянской кухонь, сочетающий техничность подачи с яркими вкусовыми акцентами. В меню представлены такие позиции, как сашими из хамачи, лосося и гребешка с попкорном из каперсов на подушке из освежающего соуса «оли-лимон», паста алла саке (аналог классической итальянской пасты алла водка, но с саке) с крабом, пышная пиццетта на тесте из 28 злаков, которое выдерживается 48 часов, с начинками из краба со страчателлой или «Марго» — аналог классической «Маргариты». Среди горячих блюд — острый суп лакса с карри, лапшой и морепродуктами, стейк из дикого лосося, где в европейском соусе голландез звучит яркий акцент из кимчи. Десертная карта лаконична: ключевая позиция — чизкейк «Сан-Себастьян» с кофейной карамелью.

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Крамбл

Крамбл

Суп ласка

Суп ласка

Осминог

Осминог

Сашими

Сашими

Чизкейк

Чизкейк

Гребешок понзу

Гребешок понзу

Томаты со страчателлой

Томаты со страчателлой

Аранчини с угрем

Аранчини с угрем

Осидзуси креветки

Осидзуси креветки

Паста алла саке

Паста алла саке

Пиццета краб

Пиццета краб

Лосось терияки

Лосось терияки

Карпачо из говядины

Карпачо из говядины

Хамачи васаби

Хамачи васаби

Краб, томаты, манго

Краб, томаты, манго

Коктейли

Коктейли

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Крамбл

Суп ласка

Осминог

Сашими

Чизкейк

Гребешок понзу

Томаты со страчателлой

Аранчини с угрем

Осидзуси креветки

Паста алла саке

Пиццета краб

Лосось терияки

Карпачо из говядины

Хамачи васаби

Краб, томаты, манго

Коктейли

Барную карту разработал Андрей Кобяков, известный по проектам Linbistro, Tokyo Sushi и Rebecca. Его концепция объединена сюжетной линией вымышленной Вселенной. Каждому коктейлю соответствует образ «божества» с определенным вкусовым профилем. Например, «Ками-сами» в эффектной подаче на основе джина с юдзу и бергамотом, «Мацури» с виноградной водкой, тоником из цветов сакуры и фиалковыми оттенками или «Камико» с клубничными и травяными нотами. Отдельное направление — кальян. Команда специалистов с более чем 10-летним опытом подбирает индивидуальные композиции, предлагая гостям ассоциативные сочетания по вкусу, интенсивности и сценарию вечера. Uma Lounge позиционируется как скрытая гастрономическая точка в центре, ориентированная на аудиторию, ценящую нестандартный отдых.

Цветной бульвар, дом 2

вс-чт, с 12:00 до 0:00

пт-сб, с 12:00 до 2:00

Знакомьтесь с дальневосточными морскими ежами

17 апреля в ресторане Mela бренд-шеф Кирилл Бергер организует вечер с меню, построенным вокруг редкого для московской сцены ингредиента — морского ежа, выловленного у берегов Сахалина и Курил. Этот морской деликатес, известный в Японии как уни, редко попадает в столичные рестораны: как правило, в Москве используют ежа из Баренцева моря. Дальневосточный отличается более выраженной текстурой и насыщенным вкусом, который, по словам шефа, «раскрывается совсем иначе».

Специальное меню вечера будет доступно только с 18:00. Гостям предложат как ежей в чистом виде, так и авторские блюда с их участием. В числе позиций — тартар из креветок карабинерос с курильским ежом, запеченный еж с камчатским крабом, палтус с фреголой и ежом, шот с морским ежом и саке, паста с морским ежом и даже десерт — крем-брюле из морского ежа. Сопровождать блюда будут игристые вина, подобранные шеф-сомелье Марией Балахниной.

Резерв стола обязателен.

Спиридоньевский переулок, дом 12/9

Барные гастроли для гурманов

Барная команда Sangre Fresca продолжает всероссийский гастрольный тур. Его идея — объединить лучших бартендеров страны. Столичный этап пройдет 17 апреля, когда за барную стойку встанет команда петербургского проекта Juan Cantina Espanola. Гостевую смену проведут шеф-бармен Артем Шмонин и старший бармен Антон Геннадиев — признанные мастера миксологии, хорошо знакомые с модной коктейльной культурой. Специально для вечера в Sangre Fresca они подготовили авторские коктейли с акцентом на овощные и травяные ноты, свежевыжатые соки и оригинальные ликеры. В программе: острая и дымная версия «Маргариты» с перцами, твист на «Палому» с домашним тоником, мятно-огуречный Lago Verde, кисло-сладкий Caramelo с карамелью и петрушкой, безалкогольный Flores Spritz с личи и апельсиновыми цветами.

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Гостевая смена стартует в 19:00.

Ермолаевский переулок, дом 10/7

Ольга Карпова

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