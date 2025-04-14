Суд в Москве взыскал долги с блогера Лерчек по коммунальным платежам

Троицкий районный суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по иску «Мосводоканала». Решение суда вступило в силу, но сумма задолженности не уточняется.

24 марта суд продлил на два месяца домашний арест Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Мера пресечения будет длиться до 26 мая.

Пару обвиняют в выводе средств из России (ч. 3 ст. 193.1 УК). Дело возбудили в октябре 2024 года. По данным следствия, супруги в 2021–2022 годах вывели по подложным документам более 250 млн руб. на счет фирмы в ОАЭ. Деньги были получены за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». Правоохранители установили, что обвиняемые не сообщили в ФНС об открытии иностранных счетов, а вывод средств за границу проводился как покупка информационного продукта.

Изначально блогерам инкриминировали уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК) и легализацию 280 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). В декабре 2023 года Лерчек погасила долг перед ФНС в размере 505 млн руб., после чего оба дела прекратили.

Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «Идеальное дело за "Идеальное тело"».