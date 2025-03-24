Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест до мая

Троицкий районный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, сообщила пресс-служба столичных судов. Таким образом, мера пресечения будет длиться до 26 мая. Их обвиняют в выводе средств из России (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По данным следствия, супруги в 2021–2022 годах вывели по подложным документам более 250 млн руб. на счет фирмы в ОАЭ. Деньги были получены за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». Покупатели заключали договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi в одном из местных банков. Правоохранители установили, что обвиняемые не сообщили в ФНС об открытии иностранных счетов, а вывод средств за границу проводился как покупка информационного продукта.

Изначально блогерам также инкриминировали уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ) и легализацию 280 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Однако в декабре 2023 года Лерчек погасила долг перед ФНС в размере 505 млн руб., после чего оба дела прекратили. Дело о выводе средств против них возбудили в октябре 2024 года.

Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «Идеальное дело за "Идеальное тело"».

Никита Черненко