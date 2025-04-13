Силы ПВО сбили два БПЛА над регионами РФ

Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА были уничтожены в период с 16:30 до 19:00 мск. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в регионе в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ситуацию не прокомментировал.

В ночь на сегодня, 13 апреля, российские силы ПВО перехватили 13 дронов ВСУ. 12 из них сбили над Ростовской областью, один — над Белгородской.