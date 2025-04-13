Силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над 2 российскими регионами

Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. 12 из них сбили над Ростовской областью, один — над Белгородской.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в 5:22 мск сообщал о сбитых БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районах. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ситуацию не прокомментировал.