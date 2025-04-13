ВСУ атаковали два объекта инфраструктуры в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили БПЛА по трансформаторной подстанции в Суземском районе Брянской области. В результате в поселке Суземка было временно нарушено энергоснабжение, сейчас оно осуществляется в штатном режиме. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона также сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по сельхозпредприятию в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Пострадавших в результате атаки нет. Повреждена кровля производственного здания.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. В регионе введен режим КТО, а также режим ЧС. 12 апреля Александр Богомаз сообщил о гибели мирного жителя села Кирилловка в Климовском районе. У мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство, которое находилось в поднятом им пакете.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта договорились, что в течение 30 дней будет действовать мораторий на удары по объектам энергетики Украины и РФ. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение. Минобороны РФ заявляло, что с тех пор Киев ежедневно в одностороннем порядке наносит удары по российским энергообъектам.