Брянские власти распространили режим ЧС на новые населенные пункты

В Брянской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) распространен на населенные пункты в Климовском и Суземском районах. Это следует из указа губернатора Александра Богомаза, опубликованного на сайте правительства региона.

Согласно тексту документа, режим ЧС был введен в связи со срабатыванием взрывоопасных предметов 13 января на территориях Сельцовского городского округа и Брянского муниципального района. В результате тогда пострадали три человека, повреждения получили 154 дома, два административных здания, здания школы и почты и семь автотранспортных средств. Со вчерашнего дня, 12 февраля, режим ЧС введен также в климовских селах Хромное, Каменский Хутор, Новые Юрковичи, Сушаны, Новый Ропск, Любечане, а также в поселке Суземка и соседних с ним селах Зерново и Страчово. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации будет проводиться силами местных властей.

Минувшей ночью Брянская область подверглась массовому налету беспилотников. Александр Богомаз сообщал, что над регионом было уничтожено 37 БПЛА. В результате атаки никто не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж