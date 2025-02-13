Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Брянские власти распространили режим ЧС на новые населенные пункты

В Брянской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) распространен на населенные пункты в Климовском и Суземском районах. Это следует из указа губернатора Александра Богомаза, опубликованного на сайте правительства региона.

Согласно тексту документа, режим ЧС был введен в связи со срабатыванием взрывоопасных предметов 13 января на территориях Сельцовского городского округа и Брянского муниципального района. В результате тогда пострадали три человека, повреждения получили 154 дома, два административных здания, здания школы и почты и семь автотранспортных средств. Со вчерашнего дня, 12 февраля, режим ЧС введен также в климовских селах Хромное, Каменский Хутор, Новые Юрковичи, Сушаны, Новый Ропск, Любечане, а также в поселке Суземка и соседних с ним селах Зерново и Страчово. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации будет проводиться силами местных властей.

Минувшей ночью Брянская область подверглась массовому налету беспилотников. Александр Богомаз сообщал, что над регионом было уничтожено 37 БПЛА. В результате атаки никто не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...