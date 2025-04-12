В Брянской области мужчина погиб, подняв пакет с взрывным устройством

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели жителя села Кирилловка в Климовском районе. По его словам, мужчина нашел на обочине полимерный пакет и при попытке поднять его сдетонировало взрывное устройство.

«Мужчина погиб на месте. Находившаяся вместе с ним его жена получила легкую контузию. Женщина была доставлена в районную больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь»,— рассказал господин Богомаз в Telegram. Он пообещал оказать пострадавшей материальную помощь.

В Брянской области на фоне военной операции на Украине введен режим КТО, а также режим ЧС. Область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Вечером 10 апреля над территорией региона сбили один БПЛА, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.