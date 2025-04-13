Врачи признали Дональда Трампа здоровым

По итогам традиционного для президентов медосмотра Дональд Трамп был признан здоровым и готовым исполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства. О соответствующем заключении врачей сообщили ведущие мировые СМИ, включая CBC News, со ссылкой на Белый дом.

В пятницу президент прошел медицинский осмотр в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Сам Трамп заявил сразу после прохождения обследования, что «ответил правильно на все вопросы» в ходе теста на когнитивные способности.

«Президент Трамп по-прежнему находится в отличном состоянии здоровья, демонстрируя хорошую работу сердца, легких, нервной системы и общее физическое состояние,— говорится в отчете врача Белого дома капитана Шона Барбабеллы.— Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие».

Кирилл Сарханянц