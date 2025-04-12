Трамп прошел тест на умственные способности

Президент США Дональд Трамп провел четыре часа в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. По окончании медосмотра — первого за его нынешний президентский срок — хозяин Белого дома заявил, что успешно сдал когнитивный тест.

«Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы»,— сказал 78-летний президент журналистам (цитата по Bloomberg). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что результаты последнего медосмотра будут опубликованы как можно скорее, передает ABC News.

Последний подробный отчет о здоровье президента был опубликован в 2018 году. The New York Times до выборов в США писала, что отсутствие более новой информации вызывает беспокойство медэкспертов, потому что у людей возраста господина Трампа могут быть серьезные заболевания. В их числе специалисты называли риск сердечных заболеваний и снижение когнитивных способностей, которое наступает с возрастом.

Александр Рыльский