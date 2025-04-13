Монгольское золото засветилось в Австралии

В число ответчиков по иску «Русала» (MOEX: RUAL) на 104,75 млрд руб. к Rio Tinto — бывшему партнеру по австралийскому глиноземному заводу — включены структуры Rio Tinto, владеющие долей в крупнейшем меднозолоторудном месторождении Монголии Оюу-Толгой. Формально интересы австралийской компании трудно затронуть судебными решениями в России, но монгольский проект, отмечают юристы, может стать исключением. Оюу-Толгой зависит от импортируемого российского сырья, РФ владеет 50% в железных дорогах Монголии, и обеспечительные меры, обязывающие российских поставщиков приостановить или прекратить исполнение контрактов с ответчиками, могут негативно повлиять на проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис алюминиевой компании «Русал» в Москве

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Офис алюминиевой компании «Русал» в Москве

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Арбитражный суд Калининградской области принял к производству иск «Русала» к австралийской Rio Tinto и ее структурам на 104,75 млрд руб. 11 апреля. Дело рассматривается в закрытом заседании. Тексты, разъясняющие суть требований, не опубликованы. Но судя по списку участников, спор касается австралийской Queensland Alumina Limited (QAL, выступает как третье лицо): в этом глиноземном заводе Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%, но после начала боевых действий на Украине Rio Tinto получила все 100%.

«Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL «Русалу» в австралийском суде, но проиграл.

В январе российская компания обратилась в Верховный суд Австралии. “Ъ” направил запросы в «Русал» и Rio Tinto.

Среди множества ответчиков оказались структуры Rio Tinto, не имеющие отношения к QAL. Это Oyu Tolgoi Netherlands B.V. (OT Netherlands) и THR Oyu Tolgoi Ltd (THR OT, Британские Виргинские острова). Этим компаниям принадлежит доля Rio Tinto в 66% в крупнейшем меднозолоторудном месторождении Монголии Оюу-Толгой (еще 34% — у правительства Монголии через Erdenes Oyu Tolgoi LLC). THR OT Ltd владеет 0,12% проекта, OT Netherlands BV — 65,88%.

Оюу-Толгой — четвертое по величине медное месторождение в мире, его запасы оцениваются в 1 млрд тонн руды с содержанием в 0,5% меди и 0,36 г золота на тонну. В 2023 году Rio Tinto объявила о начале подземной добычи, ожидается, что на пике, в 2028–2036 годах, производство составит около 500 тыс. тонн меди в год.

Изначально партнером монгольского правительства выступала канадская компания Ivanhoe Mines, в которой Rio Tinto на момент заключения акционерного соглашения владела 22% с опционом по увеличению доли. Долгое время предельная доля Rio Tinto в компании была ограничена 49%, но суд вынудил Ivanhoe Mines отменить положение, по которому австралийский акционер не мог получить контрольный пакет. После того как Rio Tinto приобрела контроль над Ivanhoe Mines в январе 2012 года, компания сменила название на Turquoise Hill Resources Ltd. А Ivanhoe Mines стала называться канадская горнодобывающая компания, ранее работавшая как Ivanplats.

Россия на втором месте среди торговых партнеров Монголии, и конфликт РФ с Западом больно ударил по стране.

Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ говорил в 2023 году о «двойных санкциях», поскольку страна потеряла и доходы от пролетов над ее территорией, нормальный импорт российского топлива и продуктов повседневной необходимости. На РФ, в частности, приходится более 90% монгольского импорта нефтепродуктов.

В 2022 году глава медного дивизиона Rio Tinto Болд Баатар говорил, что у проекта Оюу-Толгой с полным замещением поставок из России могут возникнуть сложности: «Хотя Rio начала искать альтернативные источники топлива для Оюу-Толгоя, компания полагает, что не сможет полностью остановить поставки из России». При этом у крупных монгольских сырьевых проектов существует зависимость от российских смежников. Так, 50% Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) принадлежит правительству РФ, доверительное управление акциями осуществляет ОАО РЖД.

Деятельность лиц, участвующих в разработке монгольского меднозолотого месторождения, может быть затронута инициированным спором, говорит юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев.

«Рассматривая дело, суд, руководствуясь процессуальным законом, может наложить обеспечительные меры на ответчиков,— отмечает он — По общему правилу, обеспечительные меры действуют до принятия итогового решения по делу или до его исполнения ответчиками (например, при взыскании денежных средств). Такой мерой может быть, например, обязанность для российских поставщиков прекратить или приостановить исполнение контрактов с ответчиками, если их действия признают угрожающими интересам "Русала"».

По словам господина Ковалева, судебная практика РФ (например, спор Uniper и НОВАТЭКа в 2022 году) подтверждает, что российские суды готовы ограничивать исполнение договоров с иностранными контрагентами. Также, говорит юрист, суд в качестве обеспечительной меры по делу может обязать ОАО РЖД ограничить перевозки по УБЖД для проекта, сославшись на «обеспечение интересов национальной экономики», и такие действия создадут «прямые операционные сложности по реализации проекта». «Рассмотрение иска "Русала", а также принятие по делу положительного решения,— добавляет Ярослав Ковалев,— может стать эффективным инструментом давления на Rio Tinto, но его применение сопряжено с высокими экономическими и правовыми издержками».

Наталья Скорлыгина