Скандий нашелся в отходах

На фоне всплеска интереса к редкоземельным металлам проект в этой отрасли анонсирует «Русал» (MOEX: RUAL). Компания хочет до конца года начать выпуск 1,5 тонны оксида скандия из отхода производства глинозема на Богословском алюминиевом заводе. В 2020 году «Русал» свернул проект по выпуску первичного скандиевого концентрата из-за отсутствия спроса со стороны авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Русал» планирует до конца года запустить на Богословском алюминиевом заводе опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год, сообщила компания. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 500 млн руб. В перспективе объемы производства могут быть увеличены до 19 тонн в год.

В качестве сырья для производства оксида скандия «Русал» будет использовать красный шлам — отход производства глинозема. Богословский алюминиевый завод может выпускать около 1 млн тонн глинозема в год, и ежегодно на предприятии образуется 1,6–2,6 млн тонн красного шлама. Степень извлечения оксида скандия из 1 тонны красного шлама, в зависимости от технологии, может достигать 20%.

Скандий — редкоземельный металл (РЗМ). Перспективы добычи РЗМ в мире в последние дни активно обсуждаются, в том числе рассматривается сотрудничество в этой отрасли РФ и США (см. “Ъ” от 26 февраля). Основное применение оксида скандия — производство элементов для электрохимических генераторов тока. Мировое предложение скандия оценивается в 20–25 тонн в год, преимущественно он выпускается как попутный продукт при выпуске диоксида титана или урана.

Таким образом, при запуске опытного производства «Русал» может занять 6–7,5% мирового рынка.

Как пояснили “Ъ” в «Русале», проект направлен в первую очередь на обеспечение алюминиевого дивизиона сырьем для производства алюминиево-скандиевых сплавов. Компания планирует производить экономнолегированные сплавы и оригинальные, облегченные, композиции алюминиево-скандиевых сплавов. Алюминиево-скандиевые сплавы применяются в производстве колесных дисков, катанки, в гражданском судостроении, производстве железнодорожной техники, в порошках для 3D-печати и т. д. Рассматривает «Русал» и экспорт. Но там отмечают, что компания заинтересована в поставках «продукции высоких переделов, именно скандиевых сплавов, а не лигатур или оксида скандия».

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, основным потребителем скандиевых сплавов «Русала» на внешних рынках может стать Китай, который одновременно выступает и крупнейшим производителем РЗМ, и их крупнейшим потребителем. Спрос в случае стабилизации геополитической повестки будет и на других рынках, говорит главный стратег УК «Вектор Капитал» Максим Худалов. «Технология, применяемая "Русалом", позволяет связывать отходящий СО2, соответственно, является зеленой, что будет придавать ей дополнительную ценность в тех экономиках, где ESG-повестка сохраняет актуальность»,— поясняет он.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, в феврале 2025 года, «Интерфакс»: Определенное увлечение определенными видами металлов, редкими, редкоземельными, привело к тому, что цены на эти металлы существенно снижаются.

Потенциально спрос на алюминиево-скандиевые сплавы будет расти и в России, уверен господин Худалов. «В России сохраняются планы по развитию гражданского авиастроения, и, очевидно, по итогам СВО потребуется модернизация парка военной авиации»,— допускает он. Но, добавляет эксперт, для вывода производства на прогнозные 19 тонн потребуются большие инвестиции.

Заявленный проект не первый опыт «Русала» со скандием.

В 2014 году компания запускала на Уральском алюминиевом заводе производство первичного скандиевого концентрата из красного шлама. Тогда инвестиции в проект составили 74 млн руб. В 2020 году этот проект был свернут в первую очередь из-за отсутствия спроса со стороны авиации на фоне пандемии.

Собеседник “Ъ” в металлургической отрасли говорит, что тогда компанией, по сути, тестировалась технология выделения оксида скандия из шлама в лабораторных условиях, в том числе с целью снижения себестоимости производства. Последнее оказалось более чем актуальным, учитывая, что цены на скандий снизились за десять лет с нескольких тысяч долларов за килограмм до текущего уровня около $700. По данным Шанхайской биржи металлов, 27 февраля 1 кг скандия стоил около $632.

Полина Трифонова