Маршем на президентский дворец

В субботу, 12 апреля, сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость» провели в Варшаве массовую акцию в поддержку своего кандидата на президентских выборах, которые пройдут в Польше через месяц с небольшим. После поражения на парламентских выборах 2023 года польские консерваторы надеются сохранить за собой хотя бы пост президента, на который претендует глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Последний, однако, пока занимает лишь вторую строчку в опросах, а это значит, что у «Гражданской платформы» Дональда Туска есть все шансы взять власть под контроль и второй по значимости государственный пост в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Кароль Навроцкий на акции в Варшаве, приуроченной к 1000-летию Королевства Польского

Фото: Czarek Sokolowski / AP Кандидат в президенты Кароль Навроцкий на акции в Варшаве, приуроченной к 1000-летию Королевства Польского

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Субботняя акция в центре Варшавы, приуроченная к 1000-летию Королевства Польского, собрала порядка 20 тыс. человек. Двухчасовой марш, который завершился у Замковой площади, стал частью предвыборной агитации за независимого кандидата в президенты Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная правая партия «Право и справедливость» (ПиС). Выйти на улицы в этот день лидер ПиС Ярослав Качиньский призывал свой электорат еще в середине марта.

Польские консерваторы тщательно готовились к акции и в день ее проведения помогли добраться до Варшавы тысячам своих сторонников из других городов. По данным столичной мэрии, людей на марш свезли на двух сотнях автобусов.

Среди участников акции были замечены видные деятели ПиС: сам господин Качиньский, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий и ряд членов его кабинета. На Замковой площади перед собравшимися выступил кандидат в президенты Кароль Навроцкий. «Мы хотим Польшу с устремлениями, с мечтами, потому что мы обязаны тем, кто был до нас, и тем, кто будет после нас. Мы хотим великую Польшу»,— заявил с трибуны господин Навроцкий.

Марш польских консерваторов состоялся за месяц с небольшим до президентских выборов, назначенных на 18 мая. Господин Навроцкий по предвыборным опросам пока идет вторым и считается главным соперником кандидата от правящей «Гражданской платформы» Дональда Туска — мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Тот уже принимал участие в президентских выборах 2020 года и проиграл всего 2% голосов действующему президенту Анджею Дуде. Сейчас же, по данным Politico Poll of Polls, господин Тшасковский лидирует с показателем в 36% голосов против 22% у господина Навроцкого. В борьбу может вмешаться и третий кандидат — Славомир Ментцен от крайне правой партии «Конфедерация». Его сейчас поддерживают 18% избирателей. Остальные десять зарегистрированных на выборах кандидатов не имеют никаких шансов на успех.

В большинстве европейских стран должность президента носит чисто церемониальный характер, но в Польше глава государства наделен некоторыми важными правами.

Так, он может наложить вето на принимаемые парламентом законопроекты, назначать послов и влиять на внешнеполитический курс. Это позволяло действующему президенту от ПиС Анджею Дуде саботировать отдельные действия премьер-министра Туска после прихода того к власти в 2023 году. В случае же победы господина Тшасковского у Дональда Туска будут развязаны руки — президентом станет его однопартиец из «Гражданской платформы».

Несмотря на довольно большой разрыв между кандидатами, у «Права и справедливости» еще сохраняется шанс посадить своего человека в президентское кресло. Партия сделала ставку на господина Навроцкого в надежде повторить успех 2015 года, когда президентом впервые стал малоизвестный юрист Дуда.

Кароль Навроцкий, глава Института национальной памяти, не имеющий политического опыта, по расчетам ПиС, может стать «глотком свежего воздуха» для поляков, у которых накопилось немало претензий как к много лет находившимся у власти консерваторам, так и к правительству господина Туска. Выходец из рабочего класса, господин Навроцкий представляет себя человеком из народа на фоне мэра Варшавы, которого оппоненты рисуют как представителя элиты, оторванного от проблем простых поляков. От того, сработает ли эта ставка, во многом зависит и будущее «Права и справедливости». Окончательная потеря позиций после более восьми лет безоговорочного доминирования станет для партии серьезным поражением и поставит под вопрос ее политическое будущее.

Вероника Вишнякова